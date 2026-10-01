به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی پنجشنبه شب در جشن هفته ملی گردشگری در استان بوشهر اظهار کرد: به دستور وزیر میراث‌فرهنگی، امسال هفته ملی گردشگری در استان بوشهر برگزار شد و این انتخاب با توجه به ظرفیت‌های متنوع استان و تلاش مجموعه مدیریتی و میراث‌فرهنگی بوشهر انجام گرفت.

وی افزود: اهمیت گردشگری در نظام‌های حکمرانی و برنامه‌ریزی توسعه بر کسی پوشیده نیست و هر دولتی که برای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت و نشاط اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند، باید نگاه ویژه‌ای به گردشگری داشته باشد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: گردشگری یک راهبرد توسعه‌ای است که می‌تواند رفاه، ارزآوری، اشتغال و زنجیره ارزش را به حرکت درآورد و در بسیاری از کشورهای جهان نیز آثار این رویکرد مشاهده می‌شود.

محسنی‌بندپی با بیان اینکه گردشگری امروز از یک فعالیت صرفاً تفریحی فراتر رفته است، تصریح کرد: گردشگری بخشی از منظومه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و می‌تواند میان ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی یک سرزمین پیوند ایجاد کند.

گردشگری مقاومت؛ ظرفیتی برای معرفی هویت بوشهر

وی با اشاره به دلایل انتخاب بوشهر برای میزبانی هفته ملی گردشگری گفت: یکی از دلایل این انتخاب، جایگاه بوشهر در مقاومت، ایثار و ایستادگی است؛ ویژگی‌ای که مردم این خطه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس و در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان نیز از خود نشان داده‌اند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به شخصیت شهید رئیسعلی دلواری افزود: بوشهر درس‌های مقاومت خود را از رئیسعلی دلواری گرفته است؛ شخصیتی که نماد ایستادگی در برابر تجاوز و ظلم بیگانه بود.

محسنی‌بندپی تأکید کرد: این پیشینه تاریخی و فرهنگی می‌تواند در قالب گردشگری مقاومت، روایت تاریخی و تجربه فرهنگی به نسل امروز و گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان بیان کرد: بوشهر برای سلایق مختلف گردشگری جاذبه، ظرفیت و توانمندی دارد و این تنوع یکی از مزیت‌های رقابتی استان است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موسیقی بوشهر را یکی دیگر از ظرفیت‌های فرهنگی استان دانست و گفت: موسیقی بوشهر زنده، پویا و نشاط‌آور است و می‌تواند در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی نقش داشته باشد.

محسنی‌بندپی همچنین به آیین‌ها و رویدادهای بومی استان اشاره کرد و افزود: معرفی آیین‌هایی مانند برنامه‌های مرتبط با برداشت خرما و دیگر عناصر فرهنگی می‌تواند به خلق تجربه‌های اصیل و متمایز برای گردشگران کمک کند.

وی گردشگری دریایی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری بوشهر دانست و گفت: بوشهر ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دریایی دارد و باید از این ظرفیت به شکل هدفمند استفاده شود.

معاون گردشگری کشور با اشاره به بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از مجموعه گردشگری «بوشهر قشنگ» اظهار کرد: این مجموعه با حدود ۸۵۰ مترمربع فضا، برای ۱۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و در کنار ویژگی‌های خاص خود از ظرفیت‌هایی مانند پرنده‌نگری و ساحل برخوردار است.

محسنی‌بندپی با اشاره به بندر تاریخی سیراف و دیگر داشته‌های فرهنگی استان افزود: بوشهر از میراث تاریخی سیراف تا موسیقی، فرهنگ، دریا، سواحل، طبیعت و میراث مقاومت، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مکمل را در اختیار دارد.

وی گفت: هدف ما این است که ایران زیبا و بوشهر قشنگ را به دنیا بشناسانیم و ظرفیت‌های استان را در مقیاس ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان اظهار کرد: برنامه‌های دولت چهاردهم و سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه تحول در شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری کشور را فراهم کند و امیدواریم بوشهر میزبان شایسته‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.