به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه۱ و در پاسخ به پرسشی درباره گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات پیش‌رو با میانجیگری طرف قطری بیان کرد.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه همچنین افزود: برنامه و سیاست ما این است که تلاش کنیم این بحران از طریق دیپلماسی پایان پذیرد هر چند طرف مقابل بارها به میز مذاکره خیانت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ما طی هفته های گذشته و پس از نقض تفاهمنامه اسلام آباد از سوی دولت ایالات متحده امریکا ضمن اینکه آمادگی‌های دفاعی خود را در حداکثر ممکن نگه داشتیم و برای هر سناریویی آماده بوده و آماده هستیم، در عین حال به‌عنوان کشوری که همواره تلاش کرده از بحران‌ها در منطقه جلوگیری کند، سعی کردیم پیشنهادهای خود را از طریق میانجی‌ها، از جمله قطر و پاکستان و در پاسخ به سؤال‌هایی که شده بود، ارائه دهیم.

خطیب‌زاده گفت: از جمله این پیشنهادها، طرح حل‌وفصل هفت‌روزه یا طرح ابتکار هفت‌روزه، است که اکنون همه از آن اطلاع دارند. ما این طرح را به طرف آمریکایی از طریق قطر ارائه کردیم و اخیرا نظرات طرف مقابل را از طریق میانجی قطری و در توقف کوتاه هیات وزیر خارجه در مسیر بازگشت از نیویورک گرفتیم. در پاسخ، نظرات اولیه همانجا به میانجی قطری ارائه شده و توپ در زمین آمریکا است.

ایران خواهان تضمین عینی آمریکا برای پایان جنگ است

وی یادآور شد: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نیویورک ابعاد این طرح را توضیح دادند؛ طبیعی است در هر مرحله ای بررسی های مقتضی خودمان را انجام می‌دهیم زیرا دلایل بسیار زیاد داریم که کلاً به ایالات متحده و دولت فعلی آمریکا اعتماد نداشته باشیم.

معاون وزیر امور خارجه گفت:‌ به همین دلیل، تضمین‌های عینی برای پایان این جنگ در تمامی جبهه‌ها، آزادسازی اموال بلوکه شده به همراه رفع محاصره و دیگر موارد مورد نظر را خواستاریم. طبق ابتکاری که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده در صورتی که طرف آمریکایی به همه تعهداتش عمل کند، در پایان روز ششم آمادگی باز شدن تنگه هرمز و آعاز مذاکرات را داریم.

مردم ایران در دفاع همه‌جانبه و جانانه میهنی در مقابل متجاوز قرار گرفتند

خطیب‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون روسیه مبنی بر اینکه آیا چشم‌اندازی برای حل‌وفصل درگیری ایران و آمریکا وجود دارد، یادآور شد: رژیم صهیونیستی، همراه با دولت آمریکا جنگ ظالمانه‌ای را علیه مردم ایران آغاز کرد، این جنگ در میانه مذاکراتی بود که بسیاری از طرف‌های بین‌المللی می‌گفتند به توافق بسیار نزدیک است.

وی افزود:‌ این جنگ برخلاف همه تعهدات بین المللی ایالات متحده و به صورت سرکشانه و یاغی‌گرایانه علیه مردم ایران آغاز شد، رهبر عالی‌ کشور ایران را در اتاق کارش به همراه خانواده اش به شهادت رساندند؛ همچنین به بچه‌های بی‌دفاع در مدرسه ابتدایی حمله کردند و آگاهانه در ساعات اولیه آنها را به شهادت رساندند. بیش از ۱۶۸ کودک را در یک حمله به شهادت رساندند.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: آنها به کشتی‌ که ۲ هزار مایل دورتر از منطقه درگیری بود؛ حمله کردند و آن را همانند نازی‌ها غرق کردند و حتی ایستادند تا همه سرنشینان و تمامی کارکنان کشتی غرق شوند. با سلاح‌های غیرمعمول و ممنوعه به سالن‌های ورزشی در شهر لامرد حمله کردند.



وی ادامه داد: آمریکایی‌ها فهرستی از جنایات را مرتکب شدند که این فهرست برای همیشه به‌عنوان جنایت جنگی باقی خواهد ماند.

خطیب زاده با بیان اینکه مردم ایران در یک دفاع همه‌جانبه و جانانه میهنی در مقابل متجاوز قرار گرفتند، گفت:‌ ملت ما تصمیم گرفت این غم و سختی را تبدیل به یک خشم میهنی کند و تمام این اندوه را تبدیل به یک مقاومت جانانه کرد.

وی اظهار داشت: ملت ایران برای دفاع از تمدن خود که از قدیمی ترین تمدن های زنده بشری است، مردانه ایستاد و از آن دفاع کرد. هیچ دیپلماتی، هیچ سربازی، هیچ سرداری، هیچ سیاستمداری دفاع را رها نکرد و تا آخرین لحظه جنگیدیم و شکست بسیار سختی را به متجاوز تحمیل کردیم.



این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد: در نتیجه آن شکست، ایالات متحده آمریکا یک تفاهمنامه‌ای را در فرایند اسلام‌آباد پذیرفت که یک پایان دیپلماتیک بر این جنگ گذاشته شود.

وی یادآور شد: متأسفانه ایالات متحده، این تفاهمنامه را هم نقض کرد و در حالی که همه در حال آماده شدن بودیم که در یک بازه ۳۰ تا ۶۰ روزه مذاکرات جامع را آغاز کنیم و ترافیک کشتی‌ها در تنگه هرمز به وضعیت معمول برگردد، دولت آمریکا تصمیم گرفت که تفاهمنامه را در بندهای مختلف نقض کند و یک بار دیگر نشان داد تا چه میزان، ما با یک آمریکای قانون گریز روبه‌رو هستیم.

گشودن ظرفیت‌های جدید در مناسبات راهبردی ایران و روسیه

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره سطح کنونی مناسبات ایران و روسیه نیز گفت: روابط دو کشور، تاریخی است اما اما مهم‌تر از آن، این مناسبات امروز در یک سطح مشارکت راهبردی پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: معاهده جامع راهبردی میان ایران و روسیه، چارچوبی برای شکل دادن به یک رابطه راهبردی و عمیق فراهم کرده است و این اراده تهران و مسکو بوده که روابط را به یک مشارکت راهبردی ارتقا دهند.

خطیب‌زاده گفت: این مشارکت راهبردی هم در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و مراودات مردمی معنا پیدا می‌کند. آنچه امروز در روابط تهران و روسیه می‌بینیم، گسترش همه‌جانبه در همه ابعاد است که بسیار امیدوارکننده است.

وی افزود:‌ با وجود این اراده و به‌رغم ظرفیت‌هایی که در روابط وجود دارد، ما همچنان نیازمند این هستیم که به یک سطح جدیدی از روابط برسیم. بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه و دست‌نخورده باقی مانده و تلاش تهران و مسکو برای این است که هر روز ظرفیت‌های جدیدی را فعال کنند.

ایران، روسیه و چین راهی جز اتحاد مقابل قانون‌گریزی در جهان ندارند

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا «کشورهای ایران، روسیه، چین، هند و دیگر کشورهای جهان چندقطبی چقدر در مقابله با دیکته کشورهای غربی که سعی در تحمیل قوانین خود به دیگر کشورها دارند، موفق عمل کرده‌اند»، گفت:‌ دنیا در حال تغییر است و ما در دوران تغییر قرار داریم. این به معنای این است که از دنیایی که هژمونی آمریکایی و قانون‌گریزی این کشور برای خود فرض می کرد، در حال حرکت به سمت یک دنیای جدید هستیم. تغییرات خیلی سریع شده‌اند.

وی ادامه داد: در این تغییرات سریع، ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند که با زور و استفاده عریان از زور، اراده خودش را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. در این استفاده عریان از زور و نقض قواعد شناخته‌شده هم دیگر رودربایستی ندارند؛ به‌صورت آشکار حمله می‌کنند، قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند، نرم‌های شناخته‌شده بین‌المللی را از بین می‌برند.

خطیب‌زاده تصریح کرد: آمریکایی‌ها کشورهای مختلف را تحریم می‌کنند و از این هم خجالت نمی‌کشند که این قوانین بین المللی را زیر پا می‌گذارند. جنگ آغاز می‌کنند و در تلاش برای عوض کردن ساختارهای سیاسی کشورهای دیگر هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما در یک فضای جدیدی قرار گرفته‌ایم که کشورهای مستقل یک انتخاب بیشتر ندارند و آن هم این است که در مقابل این سرکشی و این قانون‌گریزی متحد شوند. کشورهای مستقلی مثل ایران، روسیه و چین باید در مقابل این هجمه به حقوق بین‌الملل و این جنگ علیه قوانین شناخته‌شده و نرم‌ها، بایستند تا بتوانند این روند را متوقف کنند.

معاون وزیر امور خارجه گفت:‌ تلاش‌هایی مثل بریکس و شانگهای همه پاسخی به بحران نظام بین‌الملل متاثر از سرکشی ایالات متحده است و امیدواری هایی برای ایجاد یک جهان منصفانه تر و جهانی مبتنی بر قواعد پذیرفته شده را نوید می دهد ولی کارهای زیادی باقی مانده که ما باید انجام دهیم.

وی تصریح کرد:‌ من فقط در مورد تحمیل‌های نظامی صحبت نمی‌کنم. ایالات متحده حتی دلار را هم به یک سلاح علیه همه ما تبدیل کرده است. اقتصاد را هم به یک سلاح علیه ما تبدیل کرده است. از هر امکانی استفاده کرده که علیه ما، علیه دنیای آزاد، علیه چین، علیه روسیه و علیه ایران سلاح‌سازی کند.

خطیب‌زاده تصریح کرد:‌ اکنون روشن شده است که این کشور قدرت لایتناهی ندارد و همین جنگ اخیر علیه ایران و شکست های مکررش نشان داده که این کشور با محدودیت‌های بسیار زیادی روبه‌رو است و به این معنی است که ما باید بایستیم و اجازه ندهیم که منطق زورگویی توسط این زورگو بر جهان حاکم شود.