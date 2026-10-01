محکومیت اقدامات ضدبشری آمریکا برای اخلال در حمل و نقل هوایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت امور خارجه به این شرح است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن اقدامات و تحرکات غیرقانونی و ضد بشری دولت آمریکا برای اخلال در مراودات تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با سایر کشورها از طریق اجرای فراسرزمینی مصوبات غیرقانونی تحریمی آمریکا، خاطرنشان می‌کند که این اقدامات نه تنها خلاف اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها، و ناقض موازین بنیادین حقوق بشر می‌باشد، بلکه دسیسه‌ای خطرناک در جهت خدشه وارد کردن به روابط دوستانه میان کشورها خصوصا همسایگان است.

در همین ارتباط، وزارت امور خارجه ضمن یادآوری پیوندهای عمیق تاریخی، مذهبی، فرهنگی و مردمی میان دو ملت ایران و عراق و با ارج نهادن به روابط برادرانه و حسن همجواری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، محدودیت‌های تحمیلی ایجادشده در مسیر تردد هواپیمایی کشوری بین ایران-عراق را خلاف مصالح و منافع مشترک دو کشور می‌داند.

روابط ایران و عراق، فراتر از مناسبات متعارف میان دو کشور همسایه، بر پیوندهای عمیق مردمی و منافع متقابل در زمینه‌های مختلف استوار است. تردد میلیون‌ها شهروند ایرانی و عراقی برای فعالیت‌های اقتصادی-تجاری، زیارت اماکن متبرکه، گردشگری، تحصیل علم و دارو و درمان، ایجاب می‌کند که مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و ارتباطات میان دو ملت، با رویکردی مستقل، مسئولانه، آینده‌نگرانه و مبتنی بر مصالح مشترک مدیریت شود.

محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد هوایی بین دو کشور، علاوه بر ایجاد مشکلات جدی برای صدها هزار مسافر، زائر، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی دو کشور، در تقابل آشکار با ماهیت روابط راهبردی و مبتنی بر حسن هم‌جواری ایران و عراق قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت ملی جمهوری عراق، خواستار اتخاذ تصمیم‌های مقتضی در مواجهه با تروریسم اقتصادی و فتنه‌انگیزی آمریکا، برای رفع محدودیت‌ها و بازگشت به شرایط عادی در پروازهای خطوط هوایی دو کشور در راستای مصالح و منافع دو ملت است.»