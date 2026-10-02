مهدی سحری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات سنجش و کنترل وزن محصولات، یکی از محورهای مهم فعالیت اداره‌کل استاندارد برای صیانت از حقوق شهروندان در معاملات و دادوستدهای عمومی است.

وی افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ مورد آزمون، سنجش و علامت‌گذاری تجهیزات سنجش و فرآورده‌های پیش‌بسته‌بندی در استان انجام شده است.

آزمون ۴۵۰ نازل سوخت در جایگاه‌های کردستان

سحری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات سنجش مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت گفت: در این مدت سلامت عملکرد ۴۵۰ نازل عرضه سوخت مایع در جایگاه‌های سراسر استان مورد آزمون قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد استان کردستان ادامه داد: این آزمون‌ها با هدف اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان انجام شده است.

وی با اشاره به نظارت بر باسکول‌های مورد استفاده برای وسایل نقلیه سنگین اظهار کرد: ۲۷۲ دستگاه باسکول ثابت همکف ویژه وسایل نقلیه سنگین جاده‌ای در نیمه نخست امسال مورد آزمون و علامت‌گذاری قرار گرفت.

سحری همچنین از انجام ۵۱۴ مورد آزمون و علامت‌گذاری وسایل سنجش سبک خبر داد و گفت: ترازوها و وزنه‌های مورد استفاده در معاملات و دادوستدهای عمومی نیز در قالب برنامه‌های نظارتی اداره‌کل استاندارد بررسی شدند.

کنترل وزن خالص محصولات پیش‌بسته‌بندی

مدیرکل استاندارد کردستان یکی دیگر از محورهای نظارتی این اداره‌کل را کنترل صحت وزن محصولات پیش‌بسته‌بندی عنوان کرد و افزود: در همین راستا ۳۷۵ نمونه از محصولات پیش‌بسته‌بندی در واحدهای تولیدی و مراکز عرضه از نظر صحت وزن خالص مورد آزمون آزمایشگاهی قرار گرفت.

وی هدف از این اقدام را مقابله با کم‌فروشی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست.

سحری در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید به برچسب صحت عملکرد تجهیزات سنجش توجه کنند و گفت: تمامی وسایل سنجش استانداردسازی‌شده دارای این برچسب با درج تاریخ اعتبار هستند و مردم در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا تخلف می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی اداره‌کل استاندارد گزارش کنند.