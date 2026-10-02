دستگیری ۷ عامل تیراندازی و کشف ۳ قبضه سلاح در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره تیراندازی در نقاط مختلف شهر ایلام، بررسی موضوع و شناسایی عاملان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه ۷ نفر از عاملان تیراندازی‌های منجر به جرح، خسارت و تیراندازی هوایی را شناسایی و در عملیاتی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، ۳ قبضه سلاح به‌کاررفته در تیراندازی‌ها نیز کشف شد.

سرهنگ بسطامی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که با هر نیت و انگیزه‌ای موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شوند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.