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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

داور طبسی در لیگ دسته اول فوتسال کشور قضاوت کرد

داور طبسی در لیگ دسته اول فوتسال کشور قضاوت کرد

بیرجند- بهزاد رسائی، داور شهرستان طبس، برای نخستین بار در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال کشور قضاوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رسائی، داور جوان شهرستان طبس، در هفته نخست رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال کشور به میزبانی خراسان رضوی، در شهرستان تربت‌حیدریه قضاوت کرد.

رسائی در نخستین حضور خود در این رقابت‌ها، به‌عنوان عضو تیم داوری دیدار تیم‌های فولاد یزد و مدافعان حرم گلستان را قضاوت کرد.

این حضور، نخستین تجربه قضاوت یک داور از شهرستان طبس در لیگ دسته اول فوتسال کشور به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز حضور او در سطوح بالاتر داوری باشد.

رسائی در سال ۱۴۰۳، پس از دعوت کمیته داوران فدراسیون فوتبال و موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی، به فهرست داوران لیگ دسته اول فوتسال کشور اضافه شد.

کد مطلب 6965160

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