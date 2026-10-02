به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین روز بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران آغاز شد که این کاروان با ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز پائین تر از تایلند و هند در رده هفتم جدول توزیع مدال ها قرار داشت.

در جدول تایلند ۱۴ مدال طلا داشت و تعداد طلاهای هند هم مشابه ایران (۱۲ طلا) بود اما کاروان ورزش این کشور به خاطر تعداد مدال نقره بیشتر، یک پله بالاتر و در رده ششم ایستاده بود.

در آغاز سیزدهمین روز بازی های آسیایی، ایران با ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز در رده هفتم ایستاده بود

در جریان سیزدهمین روز بازی های آسیایی اما کاروان ورزش ایران توسط امیرحسین زارع و محمد نخودی در کشتی آزاد و ساغر مرادی در تکواندو صاحب ۳ طلا شد. این طلاها باعث عبور کاروان ورزش ایران از رکورد ۱۳ طلای هانگژو شد (ایران بعد از طلای زارع از این رکورد عبور کرد) و در جدول توزیع مدالی هم صعود کرد.

در جریان رقابت های امروز، ورزشکاران هند و تایلند که در جدول رده بندی بالاتر از ایران بودند، تعداد طلاهای کاروان خود را - تا این لحظه - به ۱۵ رسانده اند و کاروان ایران همین تعداد طلا را در اختیار دارد و از این حیث با هند و تایلند برابر است.

از نظر تعداد مدال نقره، ایران شرایطی بهتر از تایلند دارد اما تعداد نقره های کمتری نسبت به هند دارد.

بدین ترتیب کاروان ایران با ۳ طلای کسب شده در کشتی ازاد و تکواندو یک رده صعود کرد و بالاتر از تایلند و بعد از هند در رده ششم ایستاد.

جدول توزیع مدالی بازی های آسیایی با لحاظ کردن قهرمانی زارع و نخودی و طلاهای اضافه شده از کشتی آزاد اینگونه است:

جدول توزیع مدالی بازی های آسیایی در روز سیزدهم و پس از ۳ طلای ایران در کشتی ازاد و تکواندو