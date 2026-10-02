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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

۳ طلا برای صعود کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها؛ به هند نرسیدیم

۳ طلا برای صعود کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها؛ به هند نرسیدیم

کاروان ورزش ایران بعد از ۳ طلایی که در کشتی آزادو تکواندو به دست آورد، در جدول توزیع مدالی صعود کرد و بالاتر از تایلند در رده ششم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین روز بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران آغاز شد که این کاروان با ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز پائین تر از تایلند و هند در رده هفتم جدول توزیع مدال ها قرار داشت.

در جدول تایلند ۱۴ مدال طلا داشت و تعداد طلاهای هند هم مشابه ایران (۱۲ طلا) بود اما کاروان ورزش این کشور به خاطر تعداد مدال نقره بیشتر، یک پله بالاتر و در رده ششم ایستاده بود.

۳ طلا برای صعود کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها؛ به هند نرسیدیم

در آغاز سیزدهمین روز بازی های آسیایی، ایران با ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز در رده هفتم ایستاده بود

در جریان سیزدهمین روز بازی های آسیایی اما کاروان ورزش ایران توسط امیرحسین زارع و محمد نخودی در کشتی آزاد و ساغر مرادی در تکواندو صاحب ۳ طلا شد. این طلاها باعث عبور کاروان ورزش ایران از رکورد ۱۳ طلای هانگژو شد (ایران بعد از طلای زارع از این رکورد عبور کرد) و در جدول توزیع مدالی هم صعود کرد.

در جریان رقابت های امروز، ورزشکاران هند و تایلند که در جدول رده بندی بالاتر از ایران بودند، تعداد طلاهای کاروان خود را - تا این لحظه - به ۱۵ رسانده اند و کاروان ایران همین تعداد طلا را در اختیار دارد و از این حیث با هند و تایلند برابر است.

از نظر تعداد مدال نقره، ایران شرایطی بهتر از تایلند دارد اما تعداد نقره های کمتری نسبت به هند دارد.

بدین ترتیب کاروان ایران با ۳ طلای کسب شده در کشتی ازاد و تکواندو یک رده صعود کرد و بالاتر از تایلند و بعد از هند در رده ششم ایستاد.

جدول توزیع مدالی بازی های آسیایی با لحاظ کردن قهرمانی زارع و نخودی و طلاهای اضافه شده از کشتی آزاد اینگونه است:

۳ طلا برای صعود کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها؛ به هند نرسیدیم

جدول توزیع مدالی بازی های آسیایی در روز سیزدهم و پس از ۳ طلای ایران در کشتی ازاد و تکواندو 

کد مطلب 6965180
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
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      پاسخ
      فقط طلا مهم نیست مدال مجموع مهمه در تعداد مدال دهم هم نیستیم جای تاسف داره

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