خزایی: دفاع مقدس همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، ظهر جمعه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه قرچک اظهار داشت: ما همچنان در شرایط دفاع مقدسی قرار داریم و جنگی که به کشور تحمیل شده، پایان نیافته است.

وی افزود: تا زمانی که نفس می‌کشیم و جان در بدن داریم، برای اعتلای کشور، دفاع از ایران و ارزش‌های انقلاب در صحنه خواهیم بود.

نماینده مردم جنوب شرق استان تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود در مناطق عملیاتی جنوب کشور و تنگه هرمز بیان کرد: در میان رزمندگان هیچ نشانه‌ای از ترس و تردید مشاهده نکردم و نیروهای مسلح با روحیه، امید و شجاعت در حال دفاع از کشور بودند.

خزایی با تأکید بر ضرورت افزایش خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم گفت: وقتی مردم و جوانان در میدان‌های دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، وظیفه مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم چند برابر می‌شود و نباید مردم در ادارات با پاسخ منفی، معطلی یا برخورد نامناسب مواجه شوند.

وی همچنین با تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلی، امام جمعه سابق قرچک، اظهار داشت: ایشان طی ۱۵ سال حضور در قرچک بخش مهمی از تاریخ این شهرستان را در کنار مردم سپری کرد و در حوادث مختلف و همچنین در کنار خانواده‌های شهدا حضور داشت.

نماینده مردم ورامین پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی حضور امام جمعه سابق قرچک در مراسم مربوط به شهدای حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، دفاع از وطن و دفاع از حرم را از اقدامات ماندگار وی دانست و گفت: هیچ‌کدام از خانواده‌های شهدا در این مسیر تنها نماندند.

خزایی در ادامه با اشاره به ظرفیت جوانان قرچک گفت: این شهرستان از ظرفیت ارزشمند جوانان فعال در هیئت‌ها، مساجد، کانون‌ها و مجموعه‌های مردمی برخوردار است و این جوانان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های قرچک محسوب می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به شهدای قرچک در سال‌های اخیر، بر نقش جریان‌های مردمی و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

نماینده مردم دیار پانزده خرداد در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلی و خیرمقدم به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا آرامی، امام جمعه جدید قرچک، برای وی در سنگر جدید خدمت آرزوی توفیق کرد.