  1. استانها
  2. تهران
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

خزایی: دفاع مقدس همچنان ادامه دارد

خزایی: دفاع مقدس همچنان ادامه دارد

قرچک- نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی گفت: همه ارکان کشور و دستگاه‌های خدمت‌رسان باید با تمام توان در مسیر دفاع از کشور و خدمت به مردم حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، ظهر جمعه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه قرچک اظهار داشت: ما همچنان در شرایط دفاع مقدسی قرار داریم و جنگی که به کشور تحمیل شده، پایان نیافته است.

وی افزود: تا زمانی که نفس می‌کشیم و جان در بدن داریم، برای اعتلای کشور، دفاع از ایران و ارزش‌های انقلاب در صحنه خواهیم بود.

نماینده مردم جنوب شرق استان تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود در مناطق عملیاتی جنوب کشور و تنگه هرمز بیان کرد: در میان رزمندگان هیچ نشانه‌ای از ترس و تردید مشاهده نکردم و نیروهای مسلح با روحیه، امید و شجاعت در حال دفاع از کشور بودند.

خزایی با تأکید بر ضرورت افزایش خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم گفت: وقتی مردم و جوانان در میدان‌های دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، وظیفه مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم چند برابر می‌شود و نباید مردم در ادارات با پاسخ منفی، معطلی یا برخورد نامناسب مواجه شوند.

وی همچنین با تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلی، امام جمعه سابق قرچک، اظهار داشت: ایشان طی ۱۵ سال حضور در قرچک بخش مهمی از تاریخ این شهرستان را در کنار مردم سپری کرد و در حوادث مختلف و همچنین در کنار خانواده‌های شهدا حضور داشت.

نماینده مردم ورامین پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی حضور امام جمعه سابق قرچک در مراسم مربوط به شهدای حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، دفاع از وطن و دفاع از حرم را از اقدامات ماندگار وی دانست و گفت: هیچ‌کدام از خانواده‌های شهدا در این مسیر تنها نماندند.

خزایی در ادامه با اشاره به ظرفیت جوانان قرچک گفت: این شهرستان از ظرفیت ارزشمند جوانان فعال در هیئت‌ها، مساجد، کانون‌ها و مجموعه‌های مردمی برخوردار است و این جوانان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های قرچک محسوب می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به شهدای قرچک در سال‌های اخیر، بر نقش جریان‌های مردمی و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

نماینده مردم دیار پانزده خرداد در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلی و خیرمقدم به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا آرامی، امام جمعه جدید قرچک، برای وی در سنگر جدید خدمت آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 6965181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها