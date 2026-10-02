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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

پرداخت ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۲ کارگاه روستایی بروجرد

پرداخت ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۲ کارگاه روستایی بروجرد

بروجرد- معاون فرماندار بروجرد از موافقت با پرداخت ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای توسعه دو کارگاه روستایی در این شهرستان با هدف حمایت از مشاغل روستایی و توانمندسازی بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عمادی پور از موافقت با پرداخت ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای توسعه دو کارگاه روستایی در این شهرستان با هدف حمایت از مشاغل روستایی و توانمندسازی بانوان خبر داد.

حمایت از مشاغل خرد و روستایی

وی اظهار کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و روستایی نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها دارد.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار بروجرد، افزود: توسعه این واحدها می‌تواند زمینه تداوم فعالیت مشاغل روستایی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی موجود در مناطق روستایی را فراهم کند.

بررسی نیازهای ۲ کارگاه برای توسعه فعالیت

عمادی پور، ادامه داد: در جریان بازدید از این دو کارگاه، مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری بنیاد علوی، زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی برای توسعه فعالیت این واحدها فراهم شد.

عمادی‌پور خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات با هدف حمایت از ادامه فعالیت کارگاه‌ها، توسعه ظرفیت تولید و تقویت مشاغل روستایی انجام می‌شود.

کد مطلب 6965190

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