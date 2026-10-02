شناسایی ۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان بازرسی‌ها و گشت‌زنی‌های همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، هشت دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در دو واحد مسکونی شناسایی شد.

وی افزود: در یکی از این واحدها که در یکی از روستاهای اطراف قم قرار داشت، سه دستگاه استخراج رمزارز کشف شد و پنج دستگاه دیگر نیز در خانه‌ای در روستای مجاور به دست آمد.

نجفی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده پس از شناسایی دستگاه‌ها گفت: تجهیزات و لوازم اندازه‌گیری مربوط به این اشتراک‌ها، از جمله کابل‌ها و کنتورها، به‌طور کامل جمع‌آوری شد.

استفاده غیرمجاز از شبکه برق آسیب‌زاست

مجری طرح جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم بر ضرورت همکاری شهروندان برای مقابله با قاچاق برق و استخراج غیرقانونی رمزارز تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق، علاوه بر آسیب‌رساندن به پایداری شبکه و تجهیزات توزیع، موجب تضییع حقوق دیگر شهروندان می‌شود.