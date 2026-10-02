به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه سه خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و در قالب چند عملیات غافلگیرانه، متهمان را دستگیر کردند.

کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت تصریح کرد: مأموران در بازرسی از محل فعالیت متهمان، ۱۰ کیلو و ۴۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

معرفی متهمان به مراجع قضایی

امانی در پایان با تأکید بر اینکه پلیس با تمام توان با توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.