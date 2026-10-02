فتاحی: نماز جمعه تمرینی برای عصر ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد فتاحی، ظهر جمعه، در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان قرچک با اشاره به جایگاه نماز جمعه اظهار داشت: پدیده مبارک نماز جمعه از صدر تا ذیل متعلق به وجود نازنین امام زمان(عج) است و روز جمعه نیز روز حضرت ولی‌عصر(عج) محسوب می‌شود.

وی افزود: در عصر ظهور، نماز جمعه جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و اصلی‌ترین سخنان، راهبردها و تدابیر امام زمان(عج) برای هدایت جامعه از محل نماز جمعه و مسجد بیان خواهد شد.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران ادامه داد: کسانی که برای نماز جمعه زحمت می‌کشند، از امام جمعه گرفته تا اعضای ستاد نماز جمعه، مسئولان و شورای تأمین که در برگزاری و تأمین امنیت آن نقش دارند، در حقیقت در حال تمرین برای عصر ظهور هستند.

فتاحی با اشاره به اهمیت حضور مردم در نماز جمعه بیان کرد: در روایات نیز بر اهمیت حضور در نماز جمعه تأکید شده و حتی در بیان برخی روایات، ترتیب ورود افراد به بهشت بر اساس تقدم و حضور آنان در نماز جمعه بیان شده است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه در حیات فکری و اجتماعی شهرها نقش مهمی دارد، گفت: شهرهایی که نماز جمعه‌ای سرزنده، پویا، باشکوه و پررونق دارند، از نظر فکری و روحی نیز سرپا هستند و بسیاری از مشکلات جامعه را می‌توان با ظرفیت نماز جمعه پیگیری و برطرف کرد.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران همچنین از زحمات حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی، امام جمعه پیشین قرچک، تقدیر کرد و افزود: ایشان از پیشکسوتان شبکه امامت جمعه هستند و حدود ۲۷ تا ۲۸ سال در جایگاه امامت جمعه خدمت کرده‌اند که حدود ۱۵ سال آن در قرچک بوده است.

وی ادامه داد: ۱۵ سال حضور حجت‌الاسلام اسماعیلی در قرچک، به معنای تربیت یک نسل است و بسیاری از مردم این شهرستان خاطرات خود را با نماز جمعه و دوران امامت ایشان به یاد دارند.

فتاحی پیشنهاد کرد: برای ثبت این تجربیات، مصاحبه‌هایی با عنوان «تاریخ شفاهی» از حجت‌الاسلام اسماعیلی انجام شود، چراکه خاطرات ایشان بخشی از تاریخ قرچک است.

وی با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا آرامی به عنوان امام جمعه جدید قرچک اظهار داشت: حجت‌الاسلام آرامی نیز از امامان جمعه با تجربه هستند و حدود ۱۰ سال سابقه امامت جمعه دارند و در این مدت نیز زحمات و سختی‌های زیادی را متحمل شده‌اند.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران بر ضرورت همراهی مسئولان و مردم با امام جمعه جدید تأکید کرد و گفت: همه باید کمک کنیم تا نماز جمعه بتواند مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهد.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر حضور مردم خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر در گزارش‌هایی که مسئولان در دیدار با رهبر انقلاب ارائه می‌کردند، یکی از پرسش‌های اصلی ایشان درباره میزان اثرگذاری اقدامات و تعداد افرادی بود که از آن اقدامات بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: بنابراین یکی از دغدغه‌های اصلی باید حضور مردم و پشتیبانی مردم باشد و اساس کار نماز جمعه نیز جمع کردن مردم حول محور نظام جمهوری اسلامی و تقویت حضور و مشارکت آنان است.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران با اشاره به نقش نماز جمعه در تربیت نیروهای انقلابی تصریح کرد: اگر شهیدی داریم، نماز جمعه در تربیت و پرورش نیروهای مؤمن و انقلابی نقش داشته و اگر مسئول انقلابی داریم، نماز جمعه در تربیت او سهم دارد.

فتاحی با اشاره به تعریفی از جایگاه امام جمعه بیان کرد: امام جمعه مسئول انقلاب است؛ یعنی هر اتفاقی که برای انقلاب رخ دهد، چه اتفاق خوب و چه اتفاق بد، امام جمعه در قبال آن مسئولیت و سهم دارد.

وی ادامه داد: این مسئولیت، کار سختی است و اصلی‌ترین بخش این سختی نیز بر عهده خود امام جمعه قرار دارد؛ چراکه امام جمعه باید برای هدایت، جذب و همراهی مردم تلاش کند.

فتاحی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتباط نزدیک ائمه جماعات و ائمه جمعه با مردم گفت: تمام برنامه‌ها و راهبردهای حوزه مسجد و نماز جمعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که امام جماعت و امام جمعه مورد اعتماد مردم باشند، آغوششان برای مردم باز باشد و گوش شنوایی برای شنیدن درد و دل‌های آنان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم امانتی را که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده، با سلامت، صحت، عافیت، افتخار و سرافرازی به نسل بعد منتقل کنیم و چشممان به جمال امام زمان(عج) روشن شود.