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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

دستگیری سارق جاده‌ای و کشف اموال مسروقه در چگنی

دستگیری سارق جاده‌ای و کشف اموال مسروقه در چگنی

چگنی- فرمانده انتظامی چگنی از دستگیری یک سارق جاده‌ای و کشف محتویات خودرو و اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو و اموال مسروقه در سطح شهرستان چگنی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و با هماهنگی قضایی، طی عملیاتی هدفمند متهم را دستگیر کردند.

اعتراف متهم به ۴ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به ۴ فقره سرقت اعتراف کرد.

گراوند ادامه داد: در بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه متهم، مقادیر قابل توجهی از محتویات خودرو و اموال مسروقه کشف شد.

معرفی سارق به مرجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: شناسایی و برخورد با سارقان و تأمین امنیت جاده‌ها و شهروندان، از اولویت‌های پلیس شهرستان چگنی است.

کد مطلب 6965210

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