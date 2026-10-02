به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو و اموال مسروقه در سطح شهرستان چگنی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و با هماهنگی قضایی، طی عملیاتی هدفمند متهم را دستگیر کردند.

اعتراف متهم به ۴ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به ۴ فقره سرقت اعتراف کرد.

گراوند ادامه داد: در بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه متهم، مقادیر قابل توجهی از محتویات خودرو و اموال مسروقه کشف شد.

معرفی سارق به مرجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: شناسایی و برخورد با سارقان و تأمین امنیت جاده‌ها و شهروندان، از اولویت‌های پلیس شهرستان چگنی است.