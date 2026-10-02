امیر قریشی: نبرد با آمریکا یک جنگ ایدئولوژیک است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سید علیرضا قریشی ظهر جمعه در جمع فرماندهان پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس اظهار کرد: جنگ ما یک جنگ ایدئولوژیک است و دشمن تلاش می‌کند با هدف قرار دادن مبانی اعتقادی و فرهنگی، جامعه اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ترامپ به دنبال نابودی اسلام است، اما به فضل الهی هرگز در این مسیر موفق نخواهد شد و تاب‌آوری نظامی و اقتصادی کشور، سدی استوار در برابر این توطئه‌ها خواهد بود.

فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس با تأکید بر اهمیت توجه به ابعاد فرهنگی تقابل با دشمن، تصریح کرد: جنگ فرهنگی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و امروز به اوج خود رسیده است.

قریشی ادامه داد: در این شرایط باید با هوشیاری بیشتری نسبت به توطئه‌های فرهنگی دشمن توجه داشته باشیم و اجازه ندهیم ارزش‌های جامعه اسلامی تحت تأثیر این جریان‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت فرهنگی از نسل جوان گفت: برهنگی هرگز در شأن جامعه اسلامی و مسلمانان نیست و باید با هوشیاری کامل مراقب نفوذ دشمن در میان نوجوانان و جوانان باشیم.

فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس خاطرنشان کرد: مقابله با تهدیدهای فرهنگی و حفظ هویت اسلامی، نیازمند هوشیاری، آگاهی و توجه جدی خانواده‌ها و مسئولان به مسائل فرهنگی و اجتماعی است.