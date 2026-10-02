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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

امیر قریشی: نبرد با آمریکا یک جنگ ایدئولوژیک است

امیر قریشی: نبرد با آمریکا یک جنگ ایدئولوژیک است

بندرعباس- فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس با بیان اینکه جنگ کنونی، جنگی ایدئولوژیک است، گفت: دشمن به دنبال ضربه زدن به مبانی اسلام است اما در این مسیر موفق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سید علیرضا قریشی ظهر جمعه در جمع فرماندهان پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس اظهار کرد: جنگ ما یک جنگ ایدئولوژیک است و دشمن تلاش می‌کند با هدف قرار دادن مبانی اعتقادی و فرهنگی، جامعه اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ترامپ به دنبال نابودی اسلام است، اما به فضل الهی هرگز در این مسیر موفق نخواهد شد و تاب‌آوری نظامی و اقتصادی کشور، سدی استوار در برابر این توطئه‌ها خواهد بود.

فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس با تأکید بر اهمیت توجه به ابعاد فرهنگی تقابل با دشمن، تصریح کرد: جنگ فرهنگی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و امروز به اوج خود رسیده است.

قریشی ادامه داد: در این شرایط باید با هوشیاری بیشتری نسبت به توطئه‌های فرهنگی دشمن توجه داشته باشیم و اجازه ندهیم ارزش‌های جامعه اسلامی تحت تأثیر این جریان‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت فرهنگی از نسل جوان گفت: برهنگی هرگز در شأن جامعه اسلامی و مسلمانان نیست و باید با هوشیاری کامل مراقب نفوذ دشمن در میان نوجوانان و جوانان باشیم.

فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس خاطرنشان کرد: مقابله با تهدیدهای فرهنگی و حفظ هویت اسلامی، نیازمند هوشیاری، آگاهی و توجه جدی خانواده‌ها و مسئولان به مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

کد مطلب 6965241

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