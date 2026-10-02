مشکلات ترانزیت صادرات خرما باید رفع شود

به گزاش خبرنگار مهر، ماجد مطوریان‌ پور ظهر امروز جمعه در نشست بررسی صادرات خرما و شیلات که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: فعالان حوزه خرما با مشکلاتی در زمینه ترانزیت و صادرات این محصول مواجه هستند که رفع این موانع می‌تواند به تسهیل فرآیند صادرات کمک کند.

وی با اشاره به نبود امکانات مناسب آتش‌نشانی در برخی مناطق مرتبط با فعالیت‌های این بخش افزود: نبود تجهیزات و امکانات آتش‌ نشانی موجب شده در مواردی حوادث با خسارت همراه باشد و لازم است برای تأمین زیرساخت‌های ایمنی اقدامات لازم انجام شود.

رئیس انجمن خرمای خوزستان بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان صنعت خرما تأکید کرد و گفت: در کنار مسائل مربوط به صادرات و ترانزیت، تأمین امکانات و زیرساخت‌های ایمنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با تأکید بر اهمیت اقتصادی صنعت خرما در خوزستان توضیح داد: خرما علاوه بر نقش مهم در معیشت کشاورزان و فعالان این حوزه، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات و ارزآوری برخوردار است و رونق این صنعت می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش فعالیت‌های فرآوری و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.