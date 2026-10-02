به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهادی از طرف فرانسه را برای برداشت از ذخایر گازوئیل، در پی فشارهای آمریکا بررسی کردند.

بر اساس گزارش رویترز و طبق پیشنهاد فرانسه، کشورهای اروپایی ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر گازوئیل خود را در صورت موافقت با این پیشنهاد برداشت می کنند.

از سوی دیگر،‌ اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای هرگونه ممنوعیت آمریکا برای صادرات گازوئیل را رد و تأکید کرد چنین ممنوعیتی اعتماد به آمریکا به ‌عنوان شریک غرب را تضعیف خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اروپا هم گفت: نشست‌های ما درباره سوخت، ارتباطی با تهدیدات آمریکا ندارد، بلکه این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های هماهنگی بین کشورهای اتحادیه اروپا از چند ماه پیش است. هرگونه ممنوعیت دیزل، اعتماد ما به آمریکا به‌ عنوان شریکی قابل اعتماد را تضعیف خواهد کرد.

این مقام ارشد اروپایی تصریح کرد: از ماه مارس، با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی، استفاده از ذخایر نفت اروپا را آغاز کرده‌ایم. هرگونه تصمیم برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتخاذ خواهد شد و ما اجرای آن را با کشورهای اتحادیه اروپا هماهنگ خواهیم کرد.

همه این تحولات در حالی است که قیمت سوخت در اروپا و آمریکا در پی تشدید تنش ها در خاورمیانه و تنگه هرمز رکودهای جدیدی را ثبت کرده است.

افزایش قیمت سوخت با تجوه به تحولات خاورمیانه و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته است تا مقادیری از گازوئیل موجود در ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه افزودند که آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا طی شش ماه آینده ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل در بازار عرضه کند.