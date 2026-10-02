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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

افزایش بیش از دو برابری قیمت گاز و گازوئیل در اروپا

افزایش بیش از دو برابری قیمت گاز و گازوئیل در اروپا

سخنگوی کمیسیون اروپا با اذعان به اینکه بحران افزایش قیمت سوخت در حال حاضر به اوج خود رسیده است، درباره تضعیف اعتماد به آمریکا به‌ عنوان شریک قابل اعتماد اروپا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کمیسیون اروپا اذعان کرد که قیمت گاز در اتحادیه اروپا از ابتدای سال، ۱۴۰ درصد و قیمت گازوئیل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، «آنا کایسا ایتکونن» در ادامه سخنانش مدعی شد که هیچ نشانه‌ای از خطر فوری برای عرضه سوخت در اروپا وجود ندارد، اما بحران افزایش قیمتها در حال حاضر به اوج خود رسیده است.

وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا آماده است در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی، درباره هرگونه اقدام احتمالی برای آزادسازی ذخایر سوخت به‌ صورت جمعی اقدام کند.

این مقام ارشد اروپایی افزود: نشست‌های ما درباره سوخت، ارتباطی با تهدیدات آمریکا ندارد، بلکه این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های هماهنگی بین کشورهای اتحادیه اروپا از چند ماه پیش است و هرگونه ممنوعیت صادرات دیزل، اعتماد ما به آمریکا به‌ عنوان شریکی قابل اعتماد را تضعیف خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد: از ماه مارس، با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی، استفاده از ذخایر نفت اروپا را آغاز کرده‌ایم. هرگونه تصمیم برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتخاذ خواهد شد و ما اجرای آن را با کشورهای اتحادیه اروپا هماهنگ خواهیم کرد

کد مطلب 6965444

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