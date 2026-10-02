برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه «زلقی» الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان صحرایی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات سلامت و درمان، در منطقه «زلقی» شهرستان الیگودرز برپا شد و گروه‌های پزشکی و درمانی با حضور میدانی، خدمات مختلف سلامت را به اهالی و عشایر این منطقه ارائه کردند.

ارائه خدمات درمانی به اهالی و عشایر زلقی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، این بیمارستان صحرایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بسیج جامعه پزشکی و سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان برپا شد و گروه‌های مختلف پزشکی و درمانی در منطقه زلقی حضور یافتند.

در جریان برپایی این بیمارستان صحرایی، اهالی و عشایر منطقه با مراجعه به واحدهای درمانی، از خدمات پزشکی و سلامت ارائه‌شده توسط کادر درمان بهره‌مند شدند.

توسعه عدالت در سلامت در مناطق کم‌برخوردار

برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه زلقی در راستای توسعه عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق محروم و عشایری به خدمات درمانی انجام شد.

در این برنامه، کادر درمان با حضور مستقیم در منطقه، بخشی از نیازهای درمانی مردم را بررسی و خدمات مورد نیاز را به مراجعان ارائه کردند.

بازدید مسئولان از روند ارائه خدمات درمانی

در جریان برپایی بیمارستان صحرایی منطقه زلقی، سردار باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، دکتر امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دکتر گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز در منطقه حضور یافتند.

مسئولان حاضر با بازدید از محل برپایی بیمارستان صحرایی، روند ارائه خدمات پزشکی و درمانی به اهالی و عشایر منطقه را از نزدیک بررسی کردند.

همکاری مجموعه‌های سلامت و بسیج جامعه پزشکی

برپایی بیمارستان صحرایی زلقی، در قالب همکاری مشترک مجموعه‌های بهداشت و درمان، بسیج جامعه پزشکی و سپاه انجام شد و زمینه ارائه خدمات سلامت به ساکنان منطقه را فراهم کرد.

این اقدام با هدف حضور میدانی کادر درمان در مناطق کم‌برخوردار و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای درمانی مردم و عشایر استان لرستان انجام شد.