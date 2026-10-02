کاهش ۱۰ درصدی جرایم مهم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر در نخستین روز هفته انتظامی و در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در جمع نمازگزاران شهر خرم‌آباد، با تشریح جایگاه امنیت و نقش پلیس در جامعه اظهار کرد: پاسداری از جان، مال و آبروی انسان‌ها از ارزشمندترین مسئولیت‌هایی است که می‌توان برای آن از جان گذشت؛ چراکه امنیت، بستر تحقق آرامش، رشد، تعالی و بندگی انسان در جامعه است.

وی با اشاره به جایگاه امنیت در آموزه‌های دینی افزود: حضرت ابراهیم (ع) هنگام بنای کعبه، امنیت را از خداوند متعال مسئلت کرد و پس از رسالت انبیا در بشارت و انذار، ایجاد نظم، رفع اختلافات و برقراری امنیت عمومی بر مبنای کتاب و عدالت، از مهم‌ترین رسالت‌های الهی در جامعه بشری بوده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان امنیت را از مواهب بزرگ الهی و زمینه‌ساز شکوفایی انسان و جامعه دانست.

وحدت و انسجام؛ پشتوانه امنیت پایدار

هاشمی‌فر با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، وحدت و یکپارچگی مردم را از عوامل اقتدار و امنیت جامعه دانست و گفت: تفرقه، اختلاف و درگیری داخلی زمینه‌ساز ضعف جوامع است و در مقابل، همدلی، انسجام و حضور مسئولانه مردم از ارکان اساسی اقتدار ملی و امنیت پایدار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت است و تأمین امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و روانی از وظایف خطیر این مجموعه به شمار می‌رود.

پلیس هوشمند در خدمت مردم

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: فراجا با رویکرد «پلیس هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» و با بهره‌گیری از دانش تخصصی، کارآمدی، توانمندی و اقتدار سازمانی، به صورت شبانه‌روزی در دورترین نقاط کشور، شهرها و روستاها و جاده‌ها و محورهای مواصلاتی حضور دارد تا امنیت و آسایش عمومی را برای مردم فراهم کند.

هاشمی‌فر تأکید کرد: امنیت صرفاً یک مفهوم نظامی یا تبلیغاتی نیست، بلکه زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم آن را در زندگی روزمره خود لمس و احساس کنند و امروز امنیت مردم‌پایه یکی از رویکردهای اساسی پلیس در خدمت‌رسانی به جامعه است.

هفته انتظامی؛ جلوه‌ای از پیوند پلیس و مردم

وی هفته انتظامی را جلوه‌ای از ارتباط عمیق پلیس با مردم دانست و اظهار کرد: هفته انتظامی، تجلی عملی پلیس برخاسته از مردم و برای مردم است و امنیت مردم‌پایه، اصل مهمی در مسیر تأمین امنیت پایدار محسوب می‌شود که با لطف خداوند و همراهی مردم در استان لرستان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به شعار هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» گفت: در این شعار، راهبرد تعمیق امنیت مردم‌پایه، پیوند پلیس و مردم، پاسداری از مبانی دینی و ارزشی و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

هاشمی‌فر افزود: پلیس مجاهد در خط مقدم پاسداری از حریم وطن و امنیت مردم ایستاده است و کارکنان انتظامی استان لرستان با تأسی از آموزه‌های دینی و فرهنگ عاشورایی برای دفاع از امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

مقابله با تهدیدات نوین و جنگ شناختی

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به تهدیدات نوین در عرصه جنگ شناختی و ترکیبی تصریح کرد: دشمن با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی درصدد ایجاد شکاف اجتماعی، تضعیف باورها و ارزش‌های دینی، ایجاد ناامیدی، تشویش اذهان عمومی و آسیب زدن به سرمایه اجتماعی کشور است.

وی افزود: در چنین شرایطی، هوشیاری، بصیرت، وحدت و انسجام ملی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با این تهدیدات به شمار می‌رود.

هاشمی‌فر با اشاره به حوادث و درگیری‌های سال‌های اخیر بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: مردم ایران اسلامی در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر تهدیدات و فشارها با حفظ روحیه مقاومت و همدلی از امنیت و منافع ملی خود صیانت می‌کنند.

خدمت‌رسانی پلیس حتی در شرایط دشوار ادامه دارد

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: همراهی مردم با نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی، بیانگر پیوند میان مردم و حافظان امنیت است و این سرمایه اجتماعی پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار امنیت پایدار کشور محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی اماکن انتظامی در جریان درگیری‌های اخیر گفت: مجموعه انتظامی استان حتی در شرایط دشوار نیز لحظه‌ای از خدمت‌رسانی به مردم بازنایستاد و با برپایی میزهای خدمت در کنار ساختمان‌های آسیب‌دیده، رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان را در دستور کار قرار داد.

از مقابله با سرقت تا ارائه خدمات انتظامی

هاشمی‌فر با تشریح بخشی از خدمات مجموعه انتظامی استان اظهار کرد: مبارزه با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، مقابله با اراذل و اوباش و متجاوزان به حقوق مردم، ارتقای امنیت فضای سایبری از طریق پلیس فتا، رسیدگی به فوریت‌های پلیسی و ارائه خدمات در حوزه صدور و تمدید گذرنامه، گواهینامه، تعویض پلاک، گزینش و استخدام و سایر خدمات تخصصی، بخشی از فعالیت‌های شبانه‌روزی پلیس در خدمت به مردم است.

وی ادامه داد: ارائه خدمات مضاعف در ایام اربعین حسینی، انضباط‌بخشی و مدیریت ترافیک در معابر درون‌شهری و محورهای مواصلاتی، مقابله با احتکار کالاهای اساسی و تأمین امنیت بازار و صدها خدمت دیگر، با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، از جمله اقدامات مجموعه انتظامی استان لرستان است.

کاهش ۱۰ درصدی جرایم مهم در لرستان

فرمانده انتظامی استان لرستان در تشریح بخشی از عملکرد انتظامی استان گفت: در حوزه اقدامات انتظامی و مقابله‌ای، شاهد کاهش ۱۰ درصدی جرایم مهم بوده‌ایم.

وی افزود: در حوزه سرقت نیز کشفیات با افزایش ۶ درصدی همراه شده و اموال کشف‌شده به ارزش حدود ۸۶۰ میلیارد تومان به مالباختگان مسترد شده است.

هاشمی‌فر ادامه داد: در این مدت ۵۷ باند سرقت منهدم شده و آموزش‌های همگانی نیز از طریق برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای شهروندان و گروه‌های هدف با جدیت دنبال شده است.

مصالحه در ۶۵ درصد پرونده‌های مشاوره‌ای

وی با اشاره به عملکرد مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی پلیس لرستان گفت: بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده توسط کارشناسان این حوزه بررسی شده که حدود ۶۵ درصد آنها به مصالحه انجامیده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: خدمات مشاوره‌ای و مددکاری نیز به صورت مستمر به خانواده‌ها و گروه‌های مختلف ارائه می‌شود.

ثبت بیش از ۶۷۸ هزار تماس با سامانه ۱۱۰

هاشمی‌فر با اشاره به عملکرد سامانه‌های ارتباطی پلیس اظهار کرد: در حوزه فوریت‌های پلیسی بیش از ۶۷۸ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده و بیش از ۶ هزار تماس شهروندان با سامانه ۱۹۷ نیز دریافت شده است.

وی ادامه داد: دیدارهای چهره‌به‌چهره با بیش از ۵۰۰ نفر از شهروندان در شهرستان‌های استان برای رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات آنان انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ هزار و ۵۶۰ تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در حوزه‌های مختلف دریافت و رسیدگی شده و در حوزه پلیس فتا، صدور گذرنامه، صدور و تمدید پروانه اقامت و سایر خدمات انتظامی نیز اقدامات گسترده‌ای برای تسهیل امور مردم انجام شده است.

تأکید بر مسئولیت اجتماعی در برابر تهدیدات

هاشمی‌فر با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات دشمن گفت: امروز دشمنانی که در عرصه جنگ سخت نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند، بیش از گذشته بر جنگ نرم، شناختی و ترکیبی تمرکز کرده‌اند و از طریق ترویج بی‌بندوباری، آسیب‌های اجتماعی، ایجاد یأس و ناامیدی، تشویش اذهان عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای تلاش می‌کنند آرامش و امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی همه ما در قبال جامعه مسئول هستیم و باید با الهام از پیام عاشورا و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، هوشیاری و وحدت خود را حفظ کنیم و با حضور مسئولانه، آگاهی‌بخشی، توجه به خانواده‌های آسیب‌پذیر، شناخت آسیب‌های اجتماعی و اعتماد و همراهی با مردم، زمینه خنثی‌سازی تهدیدات را فراهم کنیم.

حل مشکلات مردم نیازمند حضور میدانی است

فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم گفت: حل مشکلات جامعه نیازمند عملگرایی، حضور میدانی، شنیدن صدای مردم و حرکت در کنار آنان است.

وی افزود: مجموعه انتظامی نیز خود را موظف می‌داند در کنار مردم و برای مردم، در مسیر تأمین امنیت پایدار گام بردارد.

قدردانی از خانواده کارکنان انتظامی

هاشمی‌فر در پایان ضمن تبریک هفته انتظامی به کارکنان مجموعه انتظامی استان و نیروهای مسلح، از صبر، همراهی و حمایت خانواده‌های کارکنان تقدیر کرد و گفت: تحقق امنیت پایدار بدون ایثار و ازخودگذشتگی کارکنان انتظامی و صبوری خانواده‌های آنان امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: به پاس همه ایثارگری‌ها و ازخودگذشتگی‌های خانواده‌های همکاران، سر تعظیم فرود می‌آوریم و از درگاه خداوند متعال برای تمامی همکاران و خانواده‌های آنان سعادت، سلامت، سربلندی و عاقبت‌به‌خیری مسئلت داریم.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر اینکه «پلیس از مردم، با مردم و در خدمت مردم است»، اظهار کرد: مجموعه انتظامی استان لرستان با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر همراهی مردم، همچنان در مسیر خدمت، تأمین امنیت و آرامش و پاسداری از حقوق شهروندان با تمام توان ایستاده است.