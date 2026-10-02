به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران حفاظت محیط زیست استان‌های زاگرس‌نشین با محوریت بررسی چالش‌های مدیریت تالاب‌ها، تقویت هماهنگی بین‌استانی و بررسی راهکارهای حفاظت و احیای این زیست‌بوم‌ها در سایت دریاچه گهر منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه برگزار شد.

بررسی وضعیت تالاب‌های زاگرس در نشست تخصصی مدیران محیط زیست

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، این نشست تخصصی طی روزهای ۸ و ۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران حفاظت محیط زیست استان‌های زاگرس‌نشین در سایت دریاچه گهر واقع در منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تالاب‌های منطقه، مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی و حفاظتی، الزامات تأمین و مدیریت منابع آب، عوامل تهدیدکننده و راهکارهای اجرایی برای ارتقای سطح حفاظت و احیای تالاب‌های زاگرس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

تأکید بر مدیریت یکپارچه تالاب‌های زاگرس

در این نشست بر ضرورت شکل‌گیری رویکردی یکپارچه و منطقه‌ای در مدیریت تالاب‌های زاگرس تأکید شد و افزایش هماهنگی میان استان‌های زاگرس‌نشین و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی و جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت.

حاضران همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌استانی برای مقابله با چالش‌های مشترک تالاب‌ها و اجرای برنامه‌های هماهنگ حفاظتی و احیایی تأکید کردند.

تشریح چالش‌های حفاظت از تالاب‌ها و منابع آبی لرستان

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان و میزبان این نشست تخصصی نیز گزارشی از وضعیت تالاب‌ها و منابع آبی تحت مدیریت استان ارائه کرد.

وی در این نشست مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه حفاظت از تالاب‌ها، مدیریت منابع آب، احیای زیست‌بوم‌های تالابی و کنترل عوامل تهدیدکننده را تشریح و بر ضرورت تأمین اعتبارات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد.

تالاب‌های زاگرس؛ سرمایه‌ای برای پایداری منابع آب و تنوع زیستی

فرمان‌پور با تأکید بر اینکه حفاظت مؤثر از تالاب‌های زاگرس نیازمند نگاه فرامنطقه‌ای و همکاری مستمر میان استان‌ها است، اظهار کرد: ظرفیت‌های تالابی زاگرس علاوه بر ارزش‌های اکولوژیک، نقش مهمی در پایداری منابع آب، تنوع زیستی و تعادل زیست‌محیطی منطقه دارند.

وی افزود: مدیریت این زیست‌بوم‌ها باید بر پایه برنامه‌ریزی مشترک، پایش مستمر و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و دانش تخصصی دنبال شود.

بررسی موانع اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها

در ادامه این نشست، نحوه اجرای برنامه‌های مدیریتی تالاب‌های تحت مدیریت، موانع اجرایی موجود و راهکارهای ارتقای سطح حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های تالابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر تداوم تعامل میان معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل استان‌های زاگرس‌نشین و پیگیری مستمر مصوبات و برنامه‌های مدیریتی تأکید شد.

استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و جوامع محلی

در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و جوامع محلی برای پیشبرد برنامه‌های حفاظتی و احیایی تالاب‌های زاگرس تأکید شد.

حاضران بر این موضوع تأکید کردند که بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و مشارکت جوامع محلی می‌تواند در شناسایی تهدیدها، رفع موانع اجرایی و تقویت برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب‌ها مؤثر باشد.

تدوین برنامه‌های مشترک برای حفاظت از تالاب‌های زاگرس

در پایان این نشست بر تدوین و پیگیری برنامه‌های مشترک، رفع موانع اجرایی و تقویت اقدامات حفاظتی و احیایی تأکید شد تا مدیریت تالاب‌های زاگرس در مسیر یکپارچگی، هماهنگی و پایداری قرار گیرد.

همچنین بر تداوم همکاری میان استان‌های زاگرس‌نشین و پیگیری برنامه‌های مشترک برای حفاظت از این زیست‌بوم‌های ارزشمند تأکید شد.