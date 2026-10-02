به گزارش خبرنگار مهر،سردار محمدرضا نقدی بعد از ظهر جمعه در مراسم رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی با اشاره به مفهوم «جانفدایی» در تاریخ اسلام اظهار کرد: نخستین جانفدای اسلام امیرالمؤمنین(ع) بود که برای دفاع از پیامبر اسلام(ص) خود را در معرض خطر قرار داد و خداوند در وصف این فداکاری آیه‌ای نازل کرد.

وی افزود: امروز نیز حضور مردم در صحنه، دشمن را زمین‌گیر کرده است. دشمن ما بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی گسترده و تجهیزات فراوان در اختیار دارد، اما حضور با نشاط ملت ایران اجازه نداده است از این ظرفیت‌ها علیه کشور استفاده کند.

تجربه آمریکا در عراق و افغانستان

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با اشاره به حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان گفت: آمریکایی‌ها تجربه حضور طولانی‌مدت نظامی در این کشورها را دارند و به گفته وی، هزینه‌های سنگینی متحمل شدند و در نهایت نیز مجبور به خروج شدند.

نقدی ادامه داد: وقتی دشمن با ملتی آماده، باانگیزه و با نشاط مواجه شد که برای دفاع از آرمان‌ها، وطن و اعتقادات خود در میدان حضور دارد، جرئت نکرد حتی به ورود نیروهای زمینی و دریایی خود به ایران فکر کند.

وی اضافه کرد: دشمن همچنین سرمایه‌گذاری زیادی روی عناصر ضدانقلاب و ایجاد شکاف میان مردم انجام داد، اما با سد مستحکم ملت ایران مواجه شد.

جنگ شناختی دشمن ناکام ماند

نقدی با اشاره به جنگ روانی و شناختی دشمن بیان کرد: حضور مردم در قالب اجتماع جانفدایان موجب شد بسیاری از برنامه‌های دشمن در حوزه جنگ شناختی و روانی خنثی شود.

وی گفت: دشمن در ادامه تلاش کرد از ظرفیت هوایی و موشکی خود استفاده کند و با بمباران و حملات موشکی اهدافش را دنبال کند، اما پاسخ‌های متقابل جمهوری اسلامی ایران، این مسیر را نیز برای او محدود کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران افزود: امروز دشمن به دلیل ناکامی در استفاده از ابزار نظامی، به جنگ اقتصادی امید بسته است تا بتواند از این مسیر ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.

مردم با نوسانات اقتصادی میدان را خالی نمی‌کنند

نقدی با تأکید بر ایستادگی مردم در برابر فشارهای اقتصادی اظهار کرد: ملتی که برای دفاع از آرمان‌های خود جان و فرزندانش را تقدیم کرده است، با بالا و پایین شدن قیمت ارز و نوسانات بازار میدان را خالی نخواهد کرد.

وی گفت: این جنگی است که از سوی ملت ایران در برابر دشمن آغاز شده و به گفته وی، با پیروزی به پایان خواهد رسید.

«گزینه‌های روی میز» آمریکا آزموده شد

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با اشاره به تهدیدهای چند دهه اخیر آمریکا علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها حدود ۳۰ سال از گزینه‌های روی میز سخن گفتند و منظورشان نیز تهدید نظامی بود.

نقدی مدعی شد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگی که از ۹ اسفندماه آغاز شد، آمریکا و متحدانش همه گزینه‌هایی را که در اختیار داشتند به کار گرفتند، اما به گفته وی، نتیجه نشان داد این گزینه‌ها آن‌گونه که تبلیغ می‌شد، کارآمد نیستند.

وی افزود: ملت ایران هنوز همه ظرفیت‌ها و گزینه‌های خود را به میدان نیاورده است و نمایش قدرت امروز مردم در خیابان‌های استان البرز و اجتماعات مشابه در دیگر استان‌ها، مقدمه‌ای برای پاسخ‌های آینده ملت ایران است.

هشدار به نیروهای آمریکایی در منطقه

نقدی با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در منطقه اظهار کرد: آمریکا باید میان خروج نیروهای خود از منطقه یا مواجهه با مقاومت ملت‌های منطقه انتخاب کند.

وی با اشاره به کشورهای منطقه گفت: ملت‌های منطقه آماده مقاومت هستند و اگر آمریکایی‌ها نیروهای خود را از منطقه خارج نکنند و حمایت خود از رژیم صهیونیستی را ادامه دهند، به گفته وی، شرایط برای آنها دشوارتر خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران همچنین به تجربه آمریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها در افغانستان تجهیزات و سلاح‌های زیادی بر جای گذاشتند و از این کشور خارج شدند.

نقدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه مدعی شد: این ناوها برخلاف تصویری که آمریکا از قدرت نظامی خود ارائه می‌کند، امروز با مشکلات مختلف مواجه هستند.