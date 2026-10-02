به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یکی از مراجع تقلید برجسته عراق، خواستار پس گرفتن اموال عراق و استقلال تصمیم ‌گیری این کشور شد.

بر اساس این گزارش، شیخ «جواد خالصی» همچنین تأکید کرد: در برابر دیکته‌های خارجی تسلیم نمی‌شویم و در برابر حق و باطل، بیطرفی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: درباره جنگ نرم و استفاده از آنچه «دین ابراهیمی» نامیده می‌شود، برای پیشبرد عادی ‌سازی روابط هشدار می‌دهیم.

شیخ جواد خالصی از بنیانگذاران مجلس اعلای عراق است و پس از اشغال از سوی آمریکا از شرکت در روند سیاسی این کشور خودداری کرد و مقاومت در برابر اشغالگران را خواستار شد.