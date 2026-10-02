  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

مرجع تقلید عراقی: در برابر دیکته‌های خارجی تسلیم نمی‌شویم

مرجع تقلید عراقی: در برابر دیکته‌های خارجی تسلیم نمی‌شویم

شیخ «جواد خالصی» گفت: در برابر دیکته‌های خارجی تسلیم نمی‌شویم و در برابر حق و باطل، بیطرفی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یکی از مراجع تقلید برجسته عراق، خواستار پس گرفتن اموال عراق و استقلال تصمیم ‌گیری این کشور شد.

بر اساس این گزارش، شیخ «جواد خالصی» همچنین تأکید کرد: در برابر دیکته‌های خارجی تسلیم نمی‌شویم و در برابر حق و باطل، بیطرفی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: درباره جنگ نرم و استفاده از آنچه «دین ابراهیمی» نامیده می‌شود، برای پیشبرد عادی ‌سازی روابط هشدار می‌دهیم.

شیخ جواد خالصی از بنیانگذاران مجلس اعلای عراق است و پس از اشغال از سوی آمریکا از شرکت در روند سیاسی این کشور خودداری کرد و مقاومت در برابر اشغالگران را خواستار شد.

کد مطلب 6965511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها