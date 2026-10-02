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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

بربط: برای مدال طلا آمده بودم؛ داوران حقم را خوردند

بربط: برای مدال طلا آمده بودم؛ داوران حقم را خوردند

ملی پوش جودو ایران که در یک قدمی مدال برنز نتوانست به آن دست پیدا کند گفت: برای کسب مدال طلا آمده بودم اما شرمنده مردم عزیز کشورم شدم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مریم بربط که با شکست رقبای نامدار و عنوان دارش توانست به مبارزه رده بندی بازی های آسیایی راه پیدا کند، در این مورد گفت: تمام تلاشم را کردم که بتوانم طلا بگیرم اما سخت ترین قرعه به من خورده بود.

وی ادامه داد: بعد از این که دو حریف را بردم در سومین بازی با ژاپن مبارزه کردم که در همان لحظات اول او را ایپون کردم اما داوران علیه ما تصمیم گرفتند و امتیاز کامل را به من ندادند.

مریم بربط در پایان گفت: در مبارزه برای مدال برنز هم تلاشم را کردم که به این مهم برسم اما نشد و شرمنده مردم عزیز کشورم شدم.

کد مطلب 6965517

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