به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش می دهند که بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ ظرف ۵ سال بعد از تشخیص، ۳۳ درصد با افزایش خطر مرگ یا ابتلا به بیماری کلیوی یا نارسایی قلبی روبرو هستند.

محققان افزودند که این خطر طی ۱۰ سال به ۵۵ درصد افزایش می‌یابد.

«نوید ستار»، محقق ارشد و استاد پزشکی کاردیومتابولیک در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند، در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما به وضوح نشان می‌دهد که چگونه عوارض جدی مرتبط با دیابت نوع ۲ با گذشت زمان به شدت افزایش می‌یابد، زیرا ترکیب اغلب رایج در بیماران چاقی، چربی خون غیرطبیعی، فشارخون بالا و قند خون بالاتر به رگ‌های خونی و اندام‌های حیاتی آسیب می‌رساند.»

محققان گفتند که پیش‌بینی می‌شود دیابت نوع ۲ تا سال ۲۰۵۰، ۱.۳ میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهد.

برای این مطالعه جدید، محققان داده‌های بیش از ۱.۶ میلیون بیمار که بین ژانویه ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۲۴ به دیابت نوع ۲ مبتلا شده بودند را تجزیه و تحلیل کردند. میانگین سنی بیماران ۵۹ سال بود.

محققان دریافتند که تقریباً سه چهارم (۷۲ درصد) از آنها سطح کلسترول بالا و بیش از دو سوم (۶۸ درصد) فشارخون بالا داشتند.

نتایج نشان داد که بسیاری از افرادی که به نارسایی قلبی یا بیماری کلیوی مبتلا شدند، در مدت کوتاهی به بیماری دیگر مبتلا شدند.

افراد دیابتی نوع ۲ که نارسایی قلبی داشتند، ۴۲ درصد خطر ابتلا به بیماری کلیوی در پنج سال آینده داشتند و افراد مبتلا به بیماری کلیوی در همین مدت ۲۳ درصد خطر ابتلا به نارسایی قلبی داشتند.

ستار گفت: «نتایج ما بر اهمیت حیاتی تشخیص و درمان کامل دیابت نوع ۲ در اولین فرصت برای کمک به کاهش خطر عوارض جدی تأکید دارد.»