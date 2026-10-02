مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله شامگاه جمعه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

در این مراسم آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام محمد قمی معاون امور بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب، حجت‌الاسلام حیدر الهاشمی از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت عراق، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و شماری از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور داشتند.



تبیین ابعاد شخصیتی سید حسن نصرالله



حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی سید حسن نصرالله اظهار کرد: دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان علاقه ویژه‌ای به مقام معظم رهبری داشت و نسبت به منویات ولایت توجه ویژه‌ای نشان می‌داد.



وی افزود: حزب‌الله لبنان به رهبری سید حسن نصرالله در سال‌های اخیر توانست اقشار مختلف مردم لبنان را حول محور این جنبش گردهم آورد تا از سرزمین اسلامی خود دفاع کنند.



این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نقش سید حسن نصرالله در هدایت حزب‌الله لبنان، بر جایگاه وی در تحولات و مقاومت مردم لبنان تأکید کرد.



سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب استان قم، سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان قم و جمعی از مسئولان استانی نیز در این مراسم بزرگداشت حضور داشتند.



در پایان این مراسم نیز حسن شالبافان از مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام به مداحی و اجرای سرودهای انقلابی پرداخت.

