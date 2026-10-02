نیروی انتظامی؛ حافظ نظم و امنیت جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در پیامی به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نگین درخشان نظم و قانون در این سرزمین است؛ نهادی که با تکیه بر ایمان، تعهد و مردمی بودن، احساس امنیت و نظم اجتماعی را در تار و پود جامعه تقویت کرده و بستری مطمئن برای رشد، توسعه و تعالی میهن اسلامی فراهم ساخته است.

وی افزود: امنیت پایدار امروز ایران، مرهون جانفشانی‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی این نیروی مخلص و فداکار است.

گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی

استاندار لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: شهدای سرافراز نیروی انتظامی، ستارگان فروزان آسمان امنیت این مرز و بوم هستند؛ آنان که با نثار خون پاک خود، نهال امنیت را آبیاری کردند.

شاهرخی تأکید کرد: فداکاری و ایثار شهدای عرصه نظم و امنیت، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و پشتوانه‌ای ماندگار برای تداوم امنیت و آرامش جامعه است.

تأکید بر نقش فرزندان ایران و لرستان در حفظ امنیت

وی در ادامه پیام خود با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدات پیش روی کشور اظهار کرد: در شرایطی که آمریکای جنایتکار و صهیونیسم کودک‌کش در طراحی توطئه‌های خود برای تضعیف ساختارهای امنیت و آرامش ایران شکست خورده‌اند، نقش ویژه فرزندان غیرتمند ایران اسلامی و لرستان سرافراز در نمایش اقتدار و همدلی ملی و سرزمینی به نمایش درآمده است.

تبریک هفته نیروی انتظامی به حافظان امنیت

استاندار لرستان در پایان این پیام تصریح کرد: به نمایندگی از مردم شریف و ولایت‌مدار استان لرستان، فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به تمامی فرماندهان، افسران، کارکنان خدوم و خانواده‌های معظم شهدای نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

شاهرخی افزود: از درگاه خداوند متعال، علو درجات را برای شهدای والامقام و توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی را برای حافظان امنیت و نظم عمومی مسئلت دارم.