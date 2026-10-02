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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

بیانیه جدید آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران

بیانیه جدید آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران

آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بدون توجه به مواضع غیرقانونی و تجاوزکارانه خود، با صدور بیانیه‌ای اتهام‌های واهی علیه ایران را تکرار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، آمریکا و سه کشور موسوم به تروئیکای اروپایی در ادامه مواضع غیرقانونی خود که در راستای خواسته های واشنگتن قرار دارد، بیانیه ضد ایرانی جدیدی صادر کردند.

بر اساس این گزارش، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای با نادیده گرفتن بدعهدی‌های خود در چارچوب توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، اعلام کردند: متعهد به جلوگیری از تأمین هرگونه مواد یا فناوری برای ایران هستیم که ممکن است در فعالیت‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

آمریکا و سه کشور اروپایی بدون توجه به تأکید ایران بر قصد نداشتن برای ساخت سلاح هسته‌ای مدعی شدند: از فروش یا انتقال هرگونه موادی به ایران یا از ایران که ممکن است در ساخت سلاح‌های کشتارجمعی نقش داشته باشد، جلوگیری می‌کنیم.

این کشورها با طرح خواسته خلاف واقع، از ایران خواستند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد.

کد مطلب 6965636

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
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      اقایون بفرمایید مذاکره
    • ایرانی IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
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      از این مجموع باغ وحش جز این هم انتظاری نمی رفت انگلیس که جزو انسان نیست با قانون‌های همجنس بازی اش آلمان هم با اینکه می داند کشورش شنود و رصد وکنترل می شوداز خوداختیاری ندارد فرانسه به محصلان ومعلمانشان رحم نمی‌کنند آیا از تمدن و انسانیت بویی برده اند آمریکا هم که از نژادهای مختلف متجاوز وآدمکش ومزدور وبزن برو درست شده‌اند چه انتظاری از این وحوش می شود داشت مانند سوسک وموش مضرند

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