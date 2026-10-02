ثبت سند ۵۳ ملک آموزش و پرورش لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جبارزاده شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد اداره حقوقی و املاک آموزش و پرورش لرستان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۲۹۱ رأی بدوی به نفع آموزش و پرورش صادر شده است که از این تعداد، ۸۷ رأی به صورت قطعی به نفع این دستگاه تثبیت شده است.

وی افزود: همچنین در دعاوی حقوقی، هشت رأی قطعی به نفع آموزش و پرورش استان صادر شده است.

تحصیل سند برای ۵۳ فقره ملک

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان گفت: در همین بازه زمانی، فرآیند تحصیل سند برای ۵۳ فقره از املاک آموزش و پرورش استان نیز انجام شده است.

جبارزاده بیان کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مالکانه و تثبیت مالکیت قانونی املاک آموزش و پرورش انجام شده و مستندسازی املاک می‌تواند از بروز مسائل حقوقی در آینده جلوگیری کند.

تأکید بر مستندسازی املاک آموزش و پرورش

وی ادامه داد: این موضوعات در نشست کمیته حقوقی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و اعضای کمیته بررسی شد و عملکرد شش‌ماهه نخست سال و برنامه‌های پیش‌رو مورد ارزیابی و هدف‌گذاری قرار گرفت.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان افزود: یکی از محورهای اصلی مورد تأکید در این نشست، شناسایی دقیق، مستندسازی و تسریع در فرآیند ثبت و تحصیل اسناد تمامی املاک متعلق به آموزش و پرورش بود.

تأکید بر تقویت دفاع حقوقی

جبارزاده با اشاره به اهمیت کیفیت دفاع حقوقی از منافع آموزش و پرورش اظهار کرد: دقت در تنظیم لوایح دفاعی، بررسی تخصصی پرونده‌ها و پیگیری مستمر دعاوی از اولویت‌های اداره حقوقی و املاک است و عملکرد شش‌ماهه نخست نیز بر ضرورت تقویت این فرآیندها تأکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص، مستندسازی دقیق پرونده‌ها و همکاری همه بخش‌های آموزش و پرورش در ارائه به‌موقع اطلاعات و اسناد است.

پیگیری تعیین تکلیف اسناد مالکیت

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به تقدیر مدیرکل آموزش و پرورش استان از کارشناسان فعال در حوزه حقوقی و املاک گفت: برای ماه‌های آینده، تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت، شناسایی و ثبت املاک، پیگیری مؤثر پرونده‌های حقوقی و ارتقای کیفیت دفاعیات به عنوان محورهای اصلی فعالیت این اداره دنبال خواهد شد.