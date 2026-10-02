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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

ثبت سند ۵۳ ملک آموزش و پرورش لرستان

ثبت سند ۵۳ ملک آموزش و پرورش لرستان

خرم‌آباد- سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان از ثبت سند ۵۳ فقره از املاک این دستگاه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جبارزاده شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد اداره حقوقی و املاک آموزش و پرورش لرستان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۲۹۱ رأی بدوی به نفع آموزش و پرورش صادر شده است که از این تعداد، ۸۷ رأی به صورت قطعی به نفع این دستگاه تثبیت شده است.

وی افزود: همچنین در دعاوی حقوقی، هشت رأی قطعی به نفع آموزش و پرورش استان صادر شده است.

تحصیل سند برای ۵۳ فقره ملک

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان گفت: در همین بازه زمانی، فرآیند تحصیل سند برای ۵۳ فقره از املاک آموزش و پرورش استان نیز انجام شده است.

جبارزاده بیان کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مالکانه و تثبیت مالکیت قانونی املاک آموزش و پرورش انجام شده و مستندسازی املاک می‌تواند از بروز مسائل حقوقی در آینده جلوگیری کند.

تأکید بر مستندسازی املاک آموزش و پرورش

وی ادامه داد: این موضوعات در نشست کمیته حقوقی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و اعضای کمیته بررسی شد و عملکرد شش‌ماهه نخست سال و برنامه‌های پیش‌رو مورد ارزیابی و هدف‌گذاری قرار گرفت.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان افزود: یکی از محورهای اصلی مورد تأکید در این نشست، شناسایی دقیق، مستندسازی و تسریع در فرآیند ثبت و تحصیل اسناد تمامی املاک متعلق به آموزش و پرورش بود.

تأکید بر تقویت دفاع حقوقی

جبارزاده با اشاره به اهمیت کیفیت دفاع حقوقی از منافع آموزش و پرورش اظهار کرد: دقت در تنظیم لوایح دفاعی، بررسی تخصصی پرونده‌ها و پیگیری مستمر دعاوی از اولویت‌های اداره حقوقی و املاک است و عملکرد شش‌ماهه نخست نیز بر ضرورت تقویت این فرآیندها تأکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص، مستندسازی دقیق پرونده‌ها و همکاری همه بخش‌های آموزش و پرورش در ارائه به‌موقع اطلاعات و اسناد است.

پیگیری تعیین تکلیف اسناد مالکیت

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به تقدیر مدیرکل آموزش و پرورش استان از کارشناسان فعال در حوزه حقوقی و املاک گفت: برای ماه‌های آینده، تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت، شناسایی و ثبت املاک، پیگیری مؤثر پرونده‌های حقوقی و ارتقای کیفیت دفاعیات به عنوان محورهای اصلی فعالیت این اداره دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6965651

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