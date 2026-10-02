فکت چک؛ اخباری که ۱۰ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

_ادعای عربستان درباره هدف قرارگرفتن نیروگاه برق «طیبه» در مدینه منوره توسط حوثی ها

_ادعای بلومبرگ درباره پیشنهاد هسته‌ای ایران به طرف آمریکایی

_شایعه موج جدیدی از استعفای معلمان با آغاز سال تحصیلی جدید

_انتشار ویدیوهای قدیمی و غیرمستند از ورود عامل انتحاری به صحن مسجدالحرام

_ارتباط پلتفرم پرداخت روسی A7 با ایران پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه A7

_شایعه درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی