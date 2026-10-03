آرین سلیمی هم راهی مبارزه پایانی شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در مرحله نیمه نهایی رقاتب های وزن ۸۰+ کیلوگرم تکواندو، آرین سلیمی در پیکار با «محمد اعلا» از اردن در دو راند متوالی با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۱۳ بر ۲ صاحب برتری و راهی دیدار پایانی شد.

سلیمی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس در دو راند متوالی «تانگ هائو« از چین را با نتایج ۱۹ بر ۱۰ و ۱۴ بر ۴ شکست داده بود.

برنده مبارزه ازبکستان و کره، حریف سلیمی در مبارزه پایانی خواهد بود.

با صعود سلیمی و حاج موسایی به دیدار نهایی تیم ملی تکواندو شانس کسب دو مدال طلا دارد.

تیم ملی کشورمان با ۱۰ تکواندوکار در این رقابت ها حضور پیدا کرده است که ساغر مرادی موفق به کسب مدال طلا شد و فاطمه احمدی هم برنز گرفت.مرتضی زنده دل، یاسیمن لیموچی، ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری و ناهید کیانی از دور رقابت ها حذف شده اند.