حاج موسایی به دیدار نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهدی حاج موسایی در رقابت های وزن ۶۸- کیلوگرم تکواندو که با یک دور استراحت و برتری ۲ بر یک مقابل «یوفان» از چین به مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا راه یافته بود در این مرحله برابر «زید کرم» اردنی قرار گرفت.

حاج موسایی وقت نخست این مبارزه را ۸ بر ۵ به سود خود خاتمه داد. وقت دوم این حریف اردنی بود که ۶ بر ۴ پیروز شد.حاج موسایی وقت سوم را برابر این حریف عنوان دار پر قدرت آغاز کرد و در نهایت با برتری ۱۶ بر ۵ برنده از میدان خارج شد و در راند شماری ۲ بر یک پیروز و به دیدار پایانی صعود کرد.

برنذه مبارزه کره جنوبی و تایلند حریف حاج موسایی در پیکار نهایی است.

تیم ملی کشورمان با ۱۰ تکواندوکار در این رقابت ها حضور پیدا کرده است که ساغر مرادی روز گذشته موفق به کسب مدال طلا شد. مرتضی زنده دل، یاسیمن لیموچی، ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری و ناهید کیانی از دور رقابت ها حذف شده اند.

ضمن اینکه آرین سلیمی و فاطمه احمدی با رسیدن به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرده و برای صعود به دیدار پایانی به میدان خواهند رفت.