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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۲

بهروزآذر: دختران ایران در ناگویا رکورد تاریخی زدند

بهروزآذر: دختران ایران در ناگویا رکورد تاریخی زدند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، درخشش دختران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و کسب سه مدال طلا را رکوردی تاریخی برای ورزش بانوان کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت: زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به موفقیت ورزشکاران زن ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ نوشت: «ورزش بانوان ایران در ۱۹ دوره گذشته مجموعاً پنج مدال طلای آسیایی کسب کرده بود و امسال دختران افتخارآفرین ما در ناگویا ۲۰۲۶ با کسب سه مدال طلا، مجموع این افتخار را ۶۰ درصد افزایش دادند.»

وی افزود: «این رکورد تاریخی، جلوه‌ای از شایستگی و اراده زنان ایران است. به افتخارآفرینی و شایستگی‌شان می‌بالیم.»

کد مطلب 6965744

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