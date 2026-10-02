بهروزآذر: دختران ایران در ناگویا رکورد تاریخی زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت: زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به موفقیت ورزشکاران زن ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ نوشت: «ورزش بانوان ایران در ۱۹ دوره گذشته مجموعاً پنج مدال طلای آسیایی کسب کرده بود و امسال دختران افتخارآفرین ما در ناگویا ۲۰۲۶ با کسب سه مدال طلا، مجموع این افتخار را ۶۰ درصد افزایش دادند.»

وی افزود: «این رکورد تاریخی، جلوه‌ای از شایستگی و اراده زنان ایران است. به افتخارآفرینی و شایستگی‌شان می‌بالیم.»