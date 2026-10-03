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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۷

بازی های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

فاطمه احمدی برنز خود را قطعی کرد

فاطمه احمدی برنز خود را قطعی کرد

تکواندوکار سنگین وزن کشورمان با پیروزی برابر حریفی از عربستان راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت های تکواندو در بازی های آسیایی امروز (شنبه ۱۱ مهر) فاطمه احمدی در وزن ۶۷+ کیلوگرم در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «دنیا بوشعیب» از عربستان رقت و با برتری در این دیدار به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

احمدی راند نخست را ۳ بر صفر و راند دوم را با تساوی یک بر یک به رقیب واگذار کرد و در راند سوم با برتری ۵ بر ۴ در نهایت ۲ بر یک در راند شماری پیروز از میدان خارج شد.

فاطمه احمدی در نخستین دیدار «یی چن» از چین تایپه را شکست داده بود.

در مسابقات امروز تکواندو تا کنون مهدی حاج موسایی به نیمه نهایی صعود کرده و ناهید کیانی هم از دور رقابت ها حذف شده است.

کد مطلب 6965765

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
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      واقعا عملکرد ضعیفی داشت عربستانی چیزی نداشت خیلی راحت باید می برد

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