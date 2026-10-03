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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

گزارش استیضاح وزیر کار به هیئت‌رئیسه مجلس رسید

گزارش استیضاح وزیر کار به هیئت‌رئیسه مجلس رسید

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.

وی اظهار کرد: گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: موضوع بررسی، پیگیری و تصمیم گیری در خصوص استیضاح‌های انجام شده توسط نمایندگان جزء دستور کارهای این هفته هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است و هیات رئیسه مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد و نتایج حاصله را به سمع و نظر مردم عزیز خواهیم رساند.

کد مطلب 6965814
محسن صمیمی

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