ملکی: ۱۵ مدرسه در شهریار در حال ساخت است

علی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت و تأکیدات استاندار تهران، شهرداری شهریار توسعه فضاهای آموزشی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مدرسه با استفاده از اعتبارات داخلی شهرداری و مشارکت خیران مدرسه‌ساز در شهریار در حال ساخت است که از این تعداد، ۱۰ مدرسه به‌طور مستقیم توسط شهرداری احداث می‌شود.

شهردار شهریار ادامه داد: در این ۱۰ مدرسه، علاوه بر تأمین زمین، فرآیند ساخت و تأمین اعتبارات نیز توسط شهرداری انجام می‌شود و پروژه‌ها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت هستند.

ملکی با اشاره به استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های شهرداری برای تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت مدارس گفت: برخی اراضی متعلق به شهرداری از طریق مولدسازی تعیین تکلیف و کاربری آنها اصلاح شده و درآمد حاصل از این فرآیند برای احداث مدارس اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه احداث همزمان ۱۰ مدرسه توسط شهرداری اقدامی کم‌سابقه است، گفت: احداث همزمان این تعداد مدرسه پروژه‌ای بزرگ و قابل توجه محسوب می‌شود.

شهردار شهریار تصریح کرد: روند ساخت مدارس در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم این مدارس را برای سال تحصیلی آینده آماده و به آموزش و پرورش تحویل دهیم.

کمترین فشار بر بودجه عمرانی شهرداری

ملکی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تأثیر اختصاص منابع به ساخت مدارس بر سایر پروژه‌های عمرانی شهرداری اظهار کرد: بخش عمده هزینه ساخت این مدارس از محل مولدسازی دارایی‌های شهرداری تأمین شده است.

وی توضیح داد: در برخی اراضی دارای کاربری آموزشی، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییرات کاربری انجام شده و درآمد حاصل از آن برای تأمین هزینه ساخت مدارس اختصاص یافته است.

شهردار شهریار خاطرنشان کرد: به همین دلیل، کمترین میزان استفاده از بودجه داخلی شهرداری برای این پروژه‌ها صورت گرفته و تلاش شده است بدون ایجاد اختلال در اجرای سایر پروژه‌های عمرانی، منابع مورد نیاز نهضت مدرسه‌سازی تأمین شود.