  1. استانها
  2. تهران
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

ملکی: ۱۵ مدرسه در شهریار در حال ساخت است

ملکی: ۱۵ مدرسه در شهریار در حال ساخت است

شهریار- شهردار شهریار از احداث ۱۵ مدرسه در این شهر خبر داد و گفت: ۱۰ مدرسه با تأمین زمین و هزینه توسط شهرداری در حال ساخت است.

علی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت و تأکیدات استاندار تهران، شهرداری شهریار توسعه فضاهای آموزشی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مدرسه با استفاده از اعتبارات داخلی شهرداری و مشارکت خیران مدرسه‌ساز در شهریار در حال ساخت است که از این تعداد، ۱۰ مدرسه به‌طور مستقیم توسط شهرداری احداث می‌شود.

شهردار شهریار ادامه داد: در این ۱۰ مدرسه، علاوه بر تأمین زمین، فرآیند ساخت و تأمین اعتبارات نیز توسط شهرداری انجام می‌شود و پروژه‌ها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت هستند.

ملکی با اشاره به استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های شهرداری برای تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت مدارس گفت: برخی اراضی متعلق به شهرداری از طریق مولدسازی تعیین تکلیف و کاربری آنها اصلاح شده و درآمد حاصل از این فرآیند برای احداث مدارس اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه احداث همزمان ۱۰ مدرسه توسط شهرداری اقدامی کم‌سابقه است، گفت: احداث همزمان این تعداد مدرسه پروژه‌ای بزرگ و قابل توجه محسوب می‌شود.

شهردار شهریار تصریح کرد: روند ساخت مدارس در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم این مدارس را برای سال تحصیلی آینده آماده و به آموزش و پرورش تحویل دهیم.

کمترین فشار بر بودجه عمرانی شهرداری

ملکی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تأثیر اختصاص منابع به ساخت مدارس بر سایر پروژه‌های عمرانی شهرداری اظهار کرد: بخش عمده هزینه ساخت این مدارس از محل مولدسازی دارایی‌های شهرداری تأمین شده است.

وی توضیح داد: در برخی اراضی دارای کاربری آموزشی، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییرات کاربری انجام شده و درآمد حاصل از آن برای تأمین هزینه ساخت مدارس اختصاص یافته است.

شهردار شهریار خاطرنشان کرد: به همین دلیل، کمترین میزان استفاده از بودجه داخلی شهرداری برای این پروژه‌ها صورت گرفته و تلاش شده است بدون ایجاد اختلال در اجرای سایر پروژه‌های عمرانی، منابع مورد نیاز نهضت مدرسه‌سازی تأمین شود.

کد مطلب 6965818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها