فاطمه احمدی در تکواندو به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، فاطمه احمدی نماینده وزن ۶۷+ کیلوگرم تیم ملی تکواندو کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف «دابین سونگ» از کره جنوبی رفت و ‌در دو راند باخت و برنز گرفت. حریف کره ای ۷ بر یک و ۲ بر صفر در دو راند پیروز از میدان خارج شد.

وی دور نخست دیدار «یی چن» از چین و سپس«دنیا بوشعیب» از عربستان را شکست داده و به نیمه نهایی صعود کرده بود.

تیم ملی کشورمان با ۱۰ تکواندوکار در این رقابت ها حضور پیدا کرده است که ساغر مرادی روز گذشته موفق به کسب مدال طلا شد. مرتضی زنده دل، یاسیمن لیموچی، ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری و ناهید کیانی از دور رقابت ها حذف شده اند.

همچنین آرین سلیمی در مرحله نیمه نهایی وزن ۸۰+ کیلوگرم به دیدار نماینده اردن می رود.