نسخه ۴ میلیون تومانی شهرداری تهران برای فرزندآوری

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: حمایت از خانواده و فرزندآوری در سال‌های اخیر به یکی از محورهای سیاست‌گذاری جمعیتی در کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که در سطح مدیریت شهری نیز مورد توجه قرار گرفته و شهرداری تهران از اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از خانواده‌ها و افزایش مشوق‌های فرزندآوری خبر داده است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز سالمند در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های مدیریت شهری برای حمایت از فرزندآوری اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، برای کسانی که در سال ۱۴۰۵ فرزندآوری داشته باشند، ماهانه حدود سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه جزئیات این طرح و آمار دقیق مشمولان در ادامه اعلام خواهد شد، گفت: حمایت از خانواده‌ها و توجه به موضوع فرزندآوری از جمله برنامه‌هایی است که مدیریت شهری آن را دنبال می‌کند.

حمایت‌های شهری از خانواده‌ها

موضوع حمایت از مادران و خانواده‌ها تنها به پرداخت‌های مالی محدود نمی‌شود و مدیریت شهری می‌تواند از طریق ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، سلامت‌محور و ایجاد زیرساخت‌های مناسب نیز بخشی از هزینه‌ها و دشواری‌های زندگی خانوادگی را کاهش دهد.

در همین راستا، شهرداری تهران در کنار برنامه‌های مرتبط با سالمندان، از توسعه خدمات شهروندی برای گروه‌های مختلف اجتماعی خبر داده است. زاکانی درباره راه‌اندازی و تکمیل تدریجی «باشگاه شهروندی» نیز گفته است که برای گروه‌های مختلف جامعه، خدمات مشخصی در نظر گرفته شده و جزئیات این خدمات از سوی متولیان مربوطه اعلام خواهد شد.

اجرای چنین برنامه‌هایی در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه زوج‌های جوان، افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن، آموزش، درمان و نگهداری از فرزندان را از عوامل مؤثر بر تصمیمات خود درباره فرزندآوری عنوان می‌کنند. بر همین اساس، حمایت‌های مالی و خدماتی می‌تواند بخشی از هزینه‌های مرتبط با تولد و نگهداری فرزند را پوشش دهد؛ هرچند میزان اثرگذاری هر طرح، به دامنه مشمولان، نحوه پرداخت و استمرار آن وابسته است.

فاصله تهران با هدف‌گذاری جمعیتی

شهردار تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به فاصله میان وضعیت موجود تولدها و اهداف تعیین‌شده برای پایتخت اشاره کرد.

زاکانی گفت: طبق قانون برنامه، تهران در سال پایانی برنامه باید حدود ۱۴۳ تا ۱۴۵ هزار تولد در سال داشته باشد، در حالی که این عدد در سال گذشته حدود ۶۳ هزار تولد بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد که میان تعداد تولدهای فعلی در پایتخت و هدف‌گذاری تعیین‌شده فاصله قابل توجهی وجود دارد. از همین رو، سیاست‌های تشویقی و حمایت از خانواده‌ها در تهران می‌تواند بخشی از برنامه مدیریت شهری برای مواجهه با این مسئله باشد.

حمایت مالی؛ بخشی از سیاست فرزندآوری

پرداخت ماهانه حدود سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان به ازای هر فرزند برای افرادی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند، یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده از سوی شهردار تهران است. با این حال، هنوز جزئیات کامل این طرح از جمله نحوه ثبت‌نام، شرایط دریافت، مدت پرداخت، گروه‌های مشمول و منابع مالی آن اعلام نشده است.

شفاف شدن این جزئیات برای خانواده‌ها اهمیت زیادی دارد؛ چراکه میزان واقعی حمایت، زمان آغاز پرداخت و استمرار آن می‌تواند در ارزیابی خانواده‌ها از این مشوق نقش داشته باشد.

از سوی دیگر، حمایت از مادران و خانواده‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مکمل است. دسترسی مناسب به خدمات سلامت مادر و کودک، ایجاد فضاهای شهری مناسب برای خانواده‌ها، توسعه امکانات فرهنگی و تفریحی، حمایت از اشتغال مادران و فراهم کردن شرایط مناسب برای مراقبت از کودکان از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در کنار مشوق‌های مالی مورد توجه قرار گیرد.

سیاست جمعیتی در پایتخت

تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور، با مسائل متعددی در حوزه جمعیت، مسکن، اشتغال، حمل‌ونقل و خدمات عمومی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی مرتبط با خانواده باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر طراحی شود.

پرداخت ماهانه تا چهار میلیون تومان به ازای هر فرزند، در صورت اجرای کامل، یکی از حمایت‌های مالی مستقیم مدیریت شهری از خانواده‌ها خواهد بود. با این حال، ارزیابی میزان تأثیر آن بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری نیازمند انتشار جزئیات طرح و بررسی نتایج اجرای آن در طول زمان است.

اکنون مهم‌ترین انتظار خانواده‌ها، اعلام سازوکار دقیق اجرای این وعده است؛ اینکه چه مادرانی مشمول حمایت می‌شوند، پرداخت‌ها از چه زمانی آغاز خواهد شد و این حمایت برای چه مدتی ادامه پیدا می‌کند.

در نهایت، فاصله میان حدود ۶۳ هزار تولد سالانه در تهران و هدف ۱۴۳ تا ۱۴۵ هزار تولد در سال پایانی برنامه نشان می‌دهد که سیاست‌های جمعیتی پایتخت با یک هدف بلندپروازانه مواجه است؛ هدفی که تحقق آن علاوه بر مشوق‌های مالی، به مجموعه‌ای از حمایت‌های پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شهری از خانواده‌ها و مادران نیاز دارد.

