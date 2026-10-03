به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی استان تهران، درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۳:۴۲ بامداد امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی به آدرس خیابان شمران ۹، میدان ابوذر، اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان سه‌طبقه مسکونی بود که در هر طبقه دو واحد، هر کدام حدود ۷۰ مترمربع، قرار داشت. زمانی که آتش‌نشانان به محل رسیدند، یکی از واحدهای طبقه دوم دچار آتش‌سوزی شده و کاملاً شعله‌ور بود و دود زیادی نیز طبقه دوم و طبقه بالایی را فرا گرفته بود.

ملکی ادامه داد: با توجه به اینکه حادثه در نیمه‌های شب رخ داده بود، ساکنان داخل واحدها در حال استراحت بودند. ساکنان طبقه اول بدون مشکل از ساختمان خارج شده بودند، اما تعدادی از افراد در طبقه دوم و طبقه سوم محبوس و گرفتار شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: دو نفر، شامل یک مرد حدود ۷۰ تا ۷۵ ساله و یک مرد جوان حدود ۳۵ ساله که ظاهراً پدر و پسر بودند، در همان واحد آتش‌گرفته محبوس شده بودند. البته نسبت این دو نفر نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این دو نفر دچار سوختگی در ناحیه دست و صورت شده بودند که آتش‌نشانان آنها را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی تصریح کرد: همزمان با عملیات اطفای حریق، عملیات جست‌وجو و نجات نیز انجام شد و آتش‌نشانان تعدادی از افراد گرفتار در واحد کناری و دو واحد طبقه بالایی را نیز از ساختمان خارج کردند.

ملکی افزود: در مجموع ۱۵ نفر دیگر، شامل ۹ زن و ۶ مرد، از واحد کناری و دو واحد بالایی با کمک آتش‌نشانان به سلامت از شرایط ناایمن خارج شدند. با احتساب دو مردی که از واحد شعله‌ور نجات پیدا کردند، در مجموع ۱۷ نفر از این ساختمان توسط آتش‌نشانان خارج شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، اظهار کرد: آتش به بخشی از واحد کناری نیز سرایت کرده بود، اما آتش‌نشانان از سرایت کامل حریق و شعله‌ور شدن این واحد جلوگیری کردند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق، نجات و ایمن‌سازی محل در نهایت حدود ساعت ۵ بامداد به پایان رسید.