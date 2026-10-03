پیش بینی وزش باد شدیدوخیزش گردوخاک در قم؛سرعت باد به ۸۵کیلومتر می‌ رسد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان قم در روزهای شنبه و یک‌شنبه، ۱۱ و ۱۲ مهرماه، با وزش باد شدید، افزایش ابر و در برخی ساعات با احتمال بارش همراه خواهد بود.



وی افزود: آسمان استان امروز شنبه نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و وزش باد شدید، گردوخاک و رگبار و رعدوبرق از پدیده‌های جوی مورد انتظار در این روز است.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به سرعت وزش باد در امروز شنبه بیان کرد: باد از سمت غرب با سرعت ۶۵ تا ۸۵ کیلومتر بر ساعت خواهد وزید و دمای هوا در شهر قم به حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



وزش باد شدید در مناطق مستعد



ترابیان ادامه داد: در روز یک‌شنبه نیز آسمان قم قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.



وی با بیان اینکه در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد، گفت: در ساعات بعدازظهر یک‌شنبه نیز احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست و سرعت وزش باد غربی به ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.



وی عنوان کرد: کمینه دمای شهر قم در روز یک‌شنبه ۲۲ و بیشینه دما ۳۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



هشدار هواشناسی برای تمامی مناطق استان



بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان قم، هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ با توجه به عبور سامانه بارشی و افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده است.



این هشدار از صبح شنبه ۱۱ مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همین روز اعتبار دارد و بر اساس آن، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد پیش‌بینی شده است.



منطقه اثر این مخاطره تمامی مناطق استان قم اعلام شده است.

