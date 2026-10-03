تعزیرات حکومتی نقش مؤثری در امیدآفرینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری، این مراسم را تکریم و معارفه یکی دیگر از مدیران تراز انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب دانست و با اشاره به شرایط حساس و خطیر کنونی کشور اظهار داشت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی که روزگاری خود را ابرقدرت و کدخدای دنیا می‌دانست، امروز در مقابل سد فولادین نظام جمهوری اسلامی و مردم غیور ایران به استیصال افتاده است.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: پس از حدود یک سال جنایت و توطئه، نه از ناوهای دشمن و نه از یگان‌های نظامی و تجهیزات پیشرفته‌اش کاری برنیامد و به معنای واقعی کلمه شکست خورده است. البته ضرباتی نیز وارد کرده و خسارات جانی و مالی به مردم ما زده، اما حتی به یکی از اهداف خود نرسیده است.

وی با بیان اینکه دشمن اکنون تمام تلاش خود را برای ایجاد ناامیدی، اعتراض و ناامنی از طریق تحریم، محاصره اقتصادی، تحریک گروه‌ها و فشار بر معیشت مردم به کار گرفته، تأکید کرد: مردم پس از این مدت به معنای واقعی کلمه پای کار ماندند و این چیزی نبود جز نفس پاک رهبر شهید انقلاب، آثار و برکات خون شهدا و عنایت خاص خداوند و حضرت ولی‌عصر (عج).

حسینی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه مسئولان روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی باشیم و مدیون خون شهدا نشویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: یکی از نهادهای مؤثر در ایجاد رضایتمندی، اعتماد و امیدآفرینی در بین مردم، تعزیرات حکومتی است. این نهاد نقش مؤثری در نظارت بر بازار و اقتصاد و معیشت مردم دارد. نظارت و بازرسی باید یا در یک نهاد متمرکز شود یا اگر میان چند سازمان تقسیم شده، ارتباط بسیار نزدیکی میان آن‌ها برقرار باشد تا اهداف محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: تعزیرات حکومتی هم در ستاد تنظیم بازار استان، هم در کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و هم در قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار که به‌زودی در استان فعال می‌شود، نقش مؤثری دارد. همچنین باید ارتباط مؤثر و تنگاتنگی با دستگاه قضایی، دادستان مرکز استان به عنوان رئیس کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی، استاندار و معاونان وی داشته باشد و عضو شورای قضایی استان نیز هست.