سمنان؛ زیر چتر فیبر نوری آسیاتک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک؛ پروژه توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای آسیاتک در مهدیشهر با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای در شورای اداری استان سمنان به‌ بهره‌برداری رسید.

به این ترتیب، قریب به ۹۰۰۰ خانوار ساکن این شهر تحت پوشش شبکه فیبر نوری آسیاتک قرار دارند و می‌توانند از خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری این شرکت و خدمات تلفن ثابت خانگی (VoIP) آن استفاده کنند.

علاوه بر این؛ آسیاتک بر اساس تعهد خود در پروانه UNSP ، پروژه توسعه شبکه فیبر نوری را در شهرهای دیگر این استان، ازجمله: دامغان، سرخه، سمنان، گرمسار و میامی استان سمنان پیش برده و اکنون قریب به صددرصد این شهرها و بیش‌از ۱۱۰ هزار خانوار در سطح استان تحت پوشش شبکه FTTx آسیاتک قرار دارند.

گفتنی است؛ پروژه توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای آسیاتک در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، چهارمحال‌ و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و مازندران در جریان است. آسیاتک بر اساس پروانه UNSP متعهد شده است تا پایان سال ۱۴۰۶، بیش‌از ۲ میلیون خانوار را با مشارکت دولت در ۸۰ شهر کشور تحت پوشش شبکه FTTx قرار دهد. با این حال، بنا بر اعلام مدیرعامل آسیاتک، این شرکت بنا دارد از طریق سرمایه‌گذاری مستقل در توسعه زیرساخت جدیدترین نسل شبکه ثابت، چهار میلیون خانوار ایرانی را تحت پوشش شبکه فیبر نوری خود قرار دهد.

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