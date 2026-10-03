قرارگاه بازرسی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن سرابیان صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری اظهار با اشاره به تاریخچه تشکیل این سازمان تصریح کرد: در سال ۱۳۷۳ با مصوبه ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تنظیم بازار، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی به قوه مجریه محول شد. پیش از آن دادگاه انقلاب این مسئولیت را بر عهده داشت. با این مصوبه دو سازمان تشکیل شد؛ سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها زیر نظر وزارت بازرگانی وقت و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی و اجرای حکم.

وی ادامه داد: در سال‌های بعد این سازمان منحل و وظایف آن به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شد. سپس بر اساس قانون نظام صنفی بخشی از وظایف به اتاق‌های اصناف و بخشی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد که منجر به تعدد دستگاه‌های بازرسی و نظارت شد.

سرابیان افزود: جنگ اخیر باعث شد با پیشنهاد وزیر دادگستری و مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، قرارگاه واحد فرماندهی بازرسی و نظارت تشکیل شود. این قرارگاه در استان‌ها به ریاست استاندار و دبیری تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود و موظف است به صورت مستمر نوسانات بازار و قیمت‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. جلسات این قرارگاه باید هفتگی برگزار و گزارش آن به اداره کل تنظیم بازار سازمان تعزیرات ارسال شود. رئیس سازمان نیز گزارش ماهیانه را به تفکیک استان‌ها به معاون اول ارائه می‌دهد.

وی اعضای این قرارگاه را شامل استاندار (رئیس)، معاون اقتصادی (در غیاب استاندار)، دادستان، رئیس سازمان صدا و سیما، شهردار، دستگاه‌های امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف دانست و از ریاست کل دادگستری و دادستان استان خواست تا تشکیل مستمر و هفتگی این قرارگاه را پیگیری کنند.

سرابیان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال اقتصادی در کشور گفت: دشمن پیگیر این موضوع بود که از ناحیه اقتصادی داخل را به هم بزند، اما موفق نشد. حتی برخی کالاها در ایام جنگ با کاهش قیمت مواجه بودند و این نتیجه زحمات دولت بود. ریاست محترم قوه قضائیه نیز در همان روزهای اول بخشنامه‌ای صادر و به دادستان‌ها ابلاغ کردند. دادستان‌ها پای کار آمدند و همراه دولت توانستیم کارنامه خوبی در حوزه اقتصادی رقم بزنیم.

وی تأکید کرد: لازم است این قرارگاه حتماً تشکیل شود و رئیس تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه، هر شنبه گزارش وضعیت بازار استان را ارسال کنند تا بتوانیم وضعیت را رصد کنیم.