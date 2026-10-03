  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

تندیس شهید «مسعود غمیان» در سنندج رونمایی شد

تندیس شهید «مسعود غمیان» در سنندج رونمایی شد

سنندج- آیین رونمایی از تندیس شهید مسعود غمیان با حضور معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در خیابان فردوسی سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تندیس شهید مسعود غمیان صبح شنبه در پیاده راه فردوسی سنندج با هدف پاسداشت یاد و نام این شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در خیابان فردوسی سنندج رونمایی شد.

مسئولان حاضر در این مراسم با ادای احترام به مقام شهید غمیان، بر ضرورت حفظ یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کردند.

شهید مسعود غمیان سال ۱۳۱۸ در خانواده‌ای مذهبی و بازاری در سنندج متولد شد و از دهه ۴۰ با نهضت اسلامی امام خمینی (ره) همراه شد و فعالیت‌های انقلابی خود را آغاز کرد.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به خدمت پرداخت و سرانجام ۲۸ مرداد سال ۱۳۶۹ توسط عناصر ضدانقلاب ترور شد و به شهادت رسید.

در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان حوزه کار و تعاون، بسیج اصناف و جمعی از فعالان اجتماعی و فرهنگی استان حضور داشتند.

کد مطلب 6966007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 1
      پاسخ
      خیلی ممنون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها