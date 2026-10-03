تندیس شهید «مسعود غمیان» در سنندج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تندیس شهید مسعود غمیان صبح شنبه در پیاده راه فردوسی سنندج با هدف پاسداشت یاد و نام این شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در خیابان فردوسی سنندج رونمایی شد.

مسئولان حاضر در این مراسم با ادای احترام به مقام شهید غمیان، بر ضرورت حفظ یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کردند.

شهید مسعود غمیان سال ۱۳۱۸ در خانواده‌ای مذهبی و بازاری در سنندج متولد شد و از دهه ۴۰ با نهضت اسلامی امام خمینی (ره) همراه شد و فعالیت‌های انقلابی خود را آغاز کرد.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به خدمت پرداخت و سرانجام ۲۸ مرداد سال ۱۳۶۹ توسط عناصر ضدانقلاب ترور شد و به شهادت رسید.

در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان حوزه کار و تعاون، بسیج اصناف و جمعی از فعالان اجتماعی و فرهنگی استان حضور داشتند.