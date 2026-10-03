به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی استان زنجان اظهار کرد: در راستای شناسایی، معرفی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف گردشگری، انرژی، کشاورزی و زیرساخت‌های مرتبط شناسایی و بسته‌های سرمایه‌گذاری آنها تهیه شده است.

وی افزود: این بسته‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان به سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در طرح‌های اولویت‌دار استان تهیه شده و پس از طی فرآیندهای قانونی، در اختیار نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها حدود ۴۸.۲۵ میلیون یورو برآورد شده است، گفت: این فرصت‌ها بیانگر تنوع ظرفیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های مختلف است و تلاش می‌کنیم با معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها، زمینه جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در استان فراهم شود.

مرادخانی ادامه داد: در بخش گردشگری، احداث هتل پنج‌ستاره بزرگ زنجان در مجتمع اداری گاوازنگ و هتل پنج‌ستاره در میدان بسیج زنجان هر کدام با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۷ میلیون یورو پیش‌بینی شده است. همچنین احداث هتل چهارستاره در مجتمع ادارات شهرستان خرمدره با سرمایه‌گذاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری پیرامون سدهای استان افزود: طرح گردشگری پیرامون سد کینه‌ورس با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۶۵۰ هزار یورو و طرح گردشگری پیرامون سد تهم با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ هزار یورو از دیگر فرصت‌های شناسایی‌شده در حوزه گردشگری هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان سلطانیه با سرمایه‌گذاری حدود ۴ میلیون یورو و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۲۰ مگاواتی در شهرستان زنجان با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ میلیون یورو از جمله طرح‌های مهم این بسته هستند.

مرادخانی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز احداث واحد پرورش گوسفند چندقلوزایی در شهرستان خدابنده با سرمایه‌گذاری حدود ۶ میلیون یورو و احداث مجتمع گلخانه‌ای در این شهرستان با سرمایه‌گذاری حدود ۳.۵ میلیون یورو پیش‌بینی شده است.

وی احداث واحد سردخانه در اراضی خیرآباد شهرستان سلطانیه را از دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان عنوان کرد و گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۲۷ هکتار و با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۳.۳ میلیون یورو تعریف شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: تلاش دستگاه‌های اجرایی استان بر این است که ضمن معرفی دقیق فرصت‌ها، فرآیند اخذ مجوزها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران نیز با جدیت دنبال شود.

مرادخانی خاطرنشان کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری استان پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، در بسترهای اطلاع‌رسانی مربوط از جمله وب‌سایت استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز معرفی خواهد شد تا اطلاعات لازم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی موجود افزود: برخی از این طرح‌ها، متناسب با قوانین و ضوابط مربوط، از مشوق‌هایی همچون امکان واگذاری اراضی ملی، معرفی برای دریافت تسهیلات، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و سایر حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان تأکید کرد: معرفی هدفمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های اقتصادی استان و سرمایه‌گذاران، از محورهای مهم برنامه اقتصادی استان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، زمینه معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری زنجان در سطح ملی و بین‌المللی بیش از گذشته فراهم شود.