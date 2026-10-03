به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سه‌شنبه هفتم مهر سردارحسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران در نشست خبری از نامه این نهاد انقلابی به مردم آمریکا خبر داد و گفت: «در این نامه علت شکست‌های آمریکا و دلیل ناتوانی ارتش آن در برابر چنین کشورهایی را توضیح داده‌ایم. از مردم آمریکا می‌خواهیم نامه را بخوانند تا با حقیقت و علت این شکست‌ها آشنا شوند.»

اعلام این خبر با بازتاب‌هایی در رسانه‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شد و تحلیل‌ها و نقطه نظرات مختلفی بیان شد. با توجه به اینکه باز محتوای نامه سپاه قابل تبیین است به سراغ حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی و کارشناس مسائل سیاست خارجی رفته‌ایم که در دوران دفاع مقدس، عضو شورای عالی سپاه بود. با او پیرامون اهمیت نامه و بازخوردی که می‌تواند در فضای سیاسی ایالات متحده داشته باشد گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

همان‌طور که در جریان هستید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تازگی نامه‌ای را خطاب به مردم آمریکا نوشته است. به عنوان سوال نخست درباره اهمیت این نامه آن هم در شرایط کنونی توضیحاتی ارائه دهید.

امام شهید برای جوانان آمریکا و اروپا نامه‌هایی را نوشته بودند و با راهنمایی، ارشاد و بیان حقایق آنها را دعوت می‌کردند که در سمت درست تاریخ بایستند و تحت تاثیر القائات صهیونیست‌ها و استکبار قرار نگیرند. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران در جنگ روایت‌ها با این اقدام گام بلندی را برداشت و خطاب به مردم آمریکا تاکید کرد که ما حاضریم در یک صلح مسالمت‌آمیز کنار هم زندگی کنیم و این صهیونیست‌ها و سران کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا هستند که مانع می‌شوند؛ اولا: حقایق روشن شود. دوم: جنایت‌هایی که در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه از جمله کشتار دانش‌آموزان مظلوم در مدرسه شجره طیبه میناب و نقاط مختلف انجام دادند، خیلی از آنها پوشیده بود و در افکار عمومی آمریکا به خاطر اعمال سانسورها بیان نمی‌شد، بر همین اساس رسالت ماست که در جهاد تبیین حقایق را برای مردم دنیا آشکار کنیم.

در مقابل جنگ روانی که ترامپ راه انداخته به عنوان «انسان ـ رسانه» و همه مطالب او کذب، دروغ، تهمت و افتراست و همه دنیا نیز می‌دانند ترامپ بر مبنای ایده یک مرد دیوانه عمل می‌کند، به همین جهت پیام سپاه پاسداران می‌تواند در رسانه‌های مختلف دنیا مطرح و حقایق را مشخص کند و در مقابل تبلیغاتی که غربی‌ها انجام داده‌اند و سپاه را تروریست خطاب می‌کنند، در پیام خود ثابت کرده‌اند علاوه بر اینکه با تروریست برای دفاع از حقوق مردم مقابله می‌کنند، جان خودشان را به خطر انداخته‌اند و سال‌هاست که در این زمینه مبارزه می‌کنند. به یاد یک نامه افتاده‌ام؛ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامه‌ای را نوشته و روی میز اوباما گذاشته بودند (از طریق افرادی که در کاخ سفید نفوذ کرده بودند این نامه را روی میز رئیس‌جمهور اسبق آمریکا گذاشته بودند) اما این بار نامه خطاب به مردم آمریکا است و مطئمنا می‌تواند اثر زیادی را بر افکار عمومی آمریکا داشته باشد.

به جنگ روایت‌ها اشاره کردید. پس از رسانه‌ای شدن ارسال نامه به مردم آمریکا یک تحلیل ارائه شد، مبنی بر اینکه سپاه علاوه بر مبارزه با آمریکا در میدان نبرد، با این روشنگری خود در جنگ نرم هم ورود کرد. نظر شما در این باره چیست؟

بنده در دوران دفاع مقدس عضو شورای عالی سپاه بودم. سپاه خود را برای جنگ ترکیبی (هیبریدی) آمریکا در همه ابعاد یعنی در جنگ سایبری، روانی، نرم، سخت، سیاسی و اقتصادی و مقابله با تروریست، آماده کرده است. امام شهید همواره توصیه می‌کردند ما در مقابل جنگ هیبریدی آمریکا نباید فقط دفاع کنیم؛ باید تهاجم هیبریدی داشته باشیم؛ به نظر می‌آید این نامه تهاجم هیبریدی علیه جنگ روایت‌هاست که عمدتا ترامپ سعی می‌کند علیه ما (ایران و ایرانی‌ها) دنبال کند.

آمریکا فشارهایی به منطقه وارد می‌کند تا از آن طریق به خیال خود ایران را وادار به تسلیم کند. به عنوان یک کارشناس سیاست خارجی که شناختی از سپاه دارید، بفرمایید آمریکا تا چه زمانی می‌تواند این رویکرد تهاجمی خود علیه ایران را اعمال کند؟ به‌خصوص که در چند مرحله ضربات سنگینی از سوی سپاه در دریا دریافت کرده است.

آمریکا طی سال‌های گذشته مجموعه گسترده‌ای از ظرفیت‌های نظامی، سیاسی و ائتلافی خود را در منطقه به کار گرفته، اما این اقدامات نتوانسته اهداف مورد نظر واشنگتن را به‌طور کامل محقق کند. در چنین شرایطی، آمریکا یا به استفاده بیشتر از ابزارهای سیاسی و جنگ روانی روی خواهد آورد یا ناچار خواهد شد در شیوه حضور خود در منطقه تجدیدنظر کند. افزایش هزینه‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی حضور در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌تواند در بلندمدت بر محاسبات واشنگتن اثر بگذارد و همزمان، بحث تامین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای همسایه را پررنگ‌تر کند.

آقای کنعانی! رهبر شهید انقلاب چند سال پیش سخنرانی داشتند با این مضمون که فرموده بودند «مرگ بر آمریکا» مرگ بر سیاست‌های نظام سلطه است و ما مشکلی با مردم آنها (آمریکا) نداریم. با سخنان ایشان می‌شود برداشت کرد: اصل نامه در مقطع فعلی آن هم پس از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و شهادت رهبر شهید و تعدادی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، دانشمندان هسته‌ای و مردم، برای آگاه‌سازی مردم آمریکا نسبت به سیاست‌های استکباری دولت تروریستی آمریکا بود و یک جهاد تبیین انجام شد؟

بله دقیقا درست است. سپاه بر اساس تدابیر و سیاست‌های حضرت امام و امام شهید عمل می‌کند. باید توجه داشت، ما با مردم دنیا دشمنی نداریم. ما با نظام سلطه و استکبار و کسانی که حتی مردم خود را برای دست یافتن به اهداف صهیونیستی و استکباری قربانی می‌کنند، مسئله داریم. خود مردم آمریکا گروگان صهیونیست‌ها هستند. بنیامین نتانیاهو می‌آید و ترامپ را وادار می‌کند، وارد جنگ احمقانه علیه جمهوری اسلامی شود و این به وضوح نشان می‌دهد، رئیس‌جمهور آمریکا و بخشی از سران آمریکا، کنگره و سنا یا به خاطر پرونده اپستین یا به دلیل اینکه صهیونیست‌ها بر اقتصاد آنجا (آمریکا) سلطه دارند، به گروگان گرفته شده‌اند. این موارد باید برای جوانان و مردم آمریکا تبیین و بازگو شود تا مطلع شوند. نباید گروگان سیاست‌های جنایتکارانه و نسل‌کشی‌های صهیونیست‌ها باشند.

از زمانی که نامه منتشر شده تا به امروز واکنش مسئولان و رسانه‌های آمریکایی و غربی را در قبال آن چگونه تحلیل می‌کنید؟

انعکاس زیادی داشته است. البته خیلی‌ها حاضر نشده‌اند درباره محتوای نامه بیشتر صحبت کنند و فقط به خبر آن بسنده کرده‌اند. اما از آنجا که ما با شبکه‌های گسترده مجازی روبه‌رو هستیم، موضوع کاملا بازگو و منعکس شد.

به نظر شما این نامه‌نگاری تاثیری در فضای سیاسی آمریکا هم خواهد داشت؟

بله. به نظر می‌رسد نتیجه آن را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا مشاهده کنیم. بالاخره وقتی بخشی از مردم آمریکا از حقایق مطلع شوند، طبیعتا نسبت به شایعه‌ها، دروغ‌ها و کذب بودن مطالب دونالد ترامپ عکس‌العمل نشان خواهند داد.

با توجه به اهمیت نامه که از سوی شما تشریح شد، آیا قبول دارید سایر دستگاه‌های ما به‌خصوص وزارت خارجه نیز باید در همین راستا تحرکات و اقداماتی را انجام دهند؟

امام شهید در یکی از سخنرانی‌ها که برای سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور داشتند (حدود ۲۰ سال پیش) دیپلماسی مقاومتی و ابعادش را مشخص کردند؛ اینکه ما از روی اقتدار، قدرت، ایستادگی و پایداری باید دیپلماسی را طراحی کنیم. بعد از آن دیپلماسی اقتصادی هم اضافه شد و ابعاد مختلفی پیدا کرد. در مجموع اگر دیپلماسی مقاومتی را سرلوحه کار قرار دهیم، دیگر دچار «دیپلماسی التماسی» نمی‌شویم که در دوره‌ای شاهد بودیم بعضی‌ها می‌رفتند و التماس غربی‌ها یا عرب‌ها را می‌کردند و می‌گفتند شما با ما کنار بیایید! نباید عزت خودمان را در دیپلماسی از دست بدهیم و بر اساس تفکر و فرهنگ عاشورایی و امام شهیدمان شعار «هیهات من‌الذله» باید سرلوحه دیپلماسی ما در رابطه با استکبار و صهیونیست‌ها باشد.