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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دختر سوارکار ایران فینالیست شد

دختر سوارکار ایران فینالیست شد

فائزه غروی بانوی سوارکار ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا رتبه ۲۴ را کسب کرد اما بر اساس قوانین بازیها به فینال رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه غروی تنها نماینده ایران در رقابت‌های پرش با اسب انفرادی همراه با اسب خود ایندیگو به میدان رفت و با ثبت ۳۸ خطا (۱۲ خطای موانع و ۲۶ خطای زمانی)، در جایگاه بیست‌ و چهارم قرار گرفت.

بر اساس قوانین مسابقات از هر کشور حداکثر دو سوارکار می توانند در فینال حضور داشته باشند. بر همین اساس نماینده سوم چند کشور حذف شد و فائزه غروی در لیست نهایی فینالیست‌های سوارکاری قرار گرفت.

گفتنی است فینال این رقابت‌ها فردا ۱۲ مهر برگزار خواهد.

کد مطلب 6966071

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    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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