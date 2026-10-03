دختر سوارکار ایران فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه غروی تنها نماینده ایران در رقابت‌های پرش با اسب انفرادی همراه با اسب خود ایندیگو به میدان رفت و با ثبت ۳۸ خطا (۱۲ خطای موانع و ۲۶ خطای زمانی)، در جایگاه بیست‌ و چهارم قرار گرفت.



بر اساس قوانین مسابقات از هر کشور حداکثر دو سوارکار می توانند در فینال حضور داشته باشند. بر همین اساس نماینده سوم چند کشور حذف شد و فائزه غروی در لیست نهایی فینالیست‌های سوارکاری قرار گرفت.



گفتنی است فینال این رقابت‌ها فردا ۱۲ مهر برگزار خواهد.