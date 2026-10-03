خوشگرد افزود: این حریق در طبقه چهارم یک ساختمان شش‌طبقه ۶۰ واحدی با زیربنای حدود ۱۱۰ مترمربع رخ داد که آتش‌نشانان با حضور سریع در محل و اجرای عملیات اطفای حریق، از گسترش آتش به واحدهای مجاور و سایر طبقات جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: انتشار دود ناشی از حریق در طبقات، موجب دودگرفتگی هشت نفر از ساکنان شده بود که آتش‌نشانان با دسترسی به افراد گرفتار، آنان را از ساختمان خارج و به محل امن منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات ۱۲ آتش‌نشان با استفاده از سه دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه‌های ۲، ۶ و ۹ به محل حادثه اعزام شدند و پس از مهار و اطفای کامل حریق، عملیات ایمن‌سازی محل نیز انجام گرفت.