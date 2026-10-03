اختتامیه اقراء تعدادی از حافظان ممتاز برگزار شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، در این دوره که بیش از ۴٠ ساعت به طول انجامید، ٩ نفر از حفاظ ممتاز یک دوره کل قرآن را به صورت غیرحضوری نزد مقری جوان؛ محمدجواد دلفانی قرائت کردند.

در اختتامیه این دوره که موسوم به «جلسه إشهار» است، اجازه نامه این حفاظ باحضور محمدتقی میرزاجانی؛ معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن و علی صالحی متین؛ مدیر آموزش و ارزیابی شورا به ایشان اعطا شد.

در این روز، همچنین آزمون پایانی اقراء روایت ورش از نافع که چند ماهی است در جریان است نیز برگزار گردید که اختتامیه آن به زودی اجرا خواهد شد.

اسامی حفاظ دریافت کننده اجازه نامه از این قرار است:

مجتبی علیرضا لو از تهران، محمدرضا جعفرپور از تهران، مهدی برنده از همدان، محمدامین نجفی از زنجان، متین حق‌شناس از اصفهان، ابراهیم ربی‌هاوی از خوزستان، علیرضا سامری از خوزستان، علیرضا محمدی از تهران و سجاد وفایی از قم.

لازم به ذکر است، سایر اعضای جلسه ارتقاء حافظان ممتاز قرآن کریم، پیش از این موفق به دریافت اجازه نامه روایت حفص از عاصم شده بودند.