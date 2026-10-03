به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، مزایده فروش ۹ محصول سواری و تجاری سبک گروه بهمن‌ از روز یکشنبه ۱۲ مهر آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت به نشانی auction.bahman.ir در این فرآیند شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، متقاضیان از روز یکشنبه ۱۲ مهر تا روز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای بازدید از خودروهای عرضه شده و ثبت پیشنهاد قیمت اقدام کنند. بازدید از خودروها در بازه زمانی ۸ تا ۱۳ در محل انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) امکان‌پذیر است.

در این مرحله خودروهای هاوال H9، مزدا ۳، شوال ۶، ریسپکت، فیدلیتی الیت، فیدلیتی پرستیژ، اینرودز، کاپرا و اینوی عرضه‌ می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود.

در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند. همپنین در انتهای فرآیند واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۲ مهر تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند. خودروهای عرضه شده با قیمت پایه‌ای پایین‌تر نسبت به بازار به مزایده گذاشته می‌شوند تا متقاضیان فرصت خرید با قیمت مناسب را پیدا کند.