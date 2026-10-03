به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر شنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران که با حضور رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماری از نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های این استان برگزار شد، گفت: سال گذشته کاملاً متفاوت با سال‌های پیش بوده و تجلیل از مدیران و دستگاه‌های برتر در جشنواره «نمادین» است، چون همه دستگاه‌های اجرایی در این مدت تمام‌قد پای کار بودند.

۴۵ درصد عملیات دشمن روی شهر و استان تهران متمرکز بود؛ ۶۰ هزار واحد آسیب‌دیده

او دلیل تمرکز دشمن بر تهران را پایتخت‌بودن آن و مرکزیت سیاسی، اداری، نظامی و اقتصادی‌اش دانست و گفت: هدف این بود که نارضایتی ایجاد و ساختار حاکمیتی دچار اختلال شود.

به گفته معتمدیان، دست‌کم ۴۵ درصد عملیات اسرائیل و آمریکا در استان تهران انجام شد.

او گفت: بیش از ۲۳ هزار تن بمب فقط بر شهر و استان تهران فرود آمده است.

استاندار تهران همچنین گفت: بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی، از آسیب جزئی تا تخریب کامل، آسیب دیده و نزدیک به هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیز خسارت دیده است.

به گفته او، بیش از یک‌سوم شهدای جنگ‌های اخیر مربوط به استان تهران‌اند.

معتمدیان از آسیب به خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، آمبولانس‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی هم سخن گفت.

او گفت: در بخش برق بیش از ۱۲۰۰ نقطه از شبکه‌های فوق‌توزیع، انتقال و توزیع آسیب دیده، اما مردم کمبود برق احساس نکرده‌اند.

به گفته او، میانگین زمان از قطع تا وصل مجدد برق در استان حدود ۵۰ دقیقه بوده است، که معتمدیان آن را رکورد خاورمیانه خواند.

معتمدیان افزود: چهار شبکه انتقال آب در برخی مناطق تهران آسیب دید و در کمترین زمان بازسازی شد.

او گفت: در حوزه گاز و مخابرات هم خسارت‌ها در حداقل زمان جبران شد و خدمات‌رسانی، حتی زیر بمباران و موشک‌باران، متوقف نشد.

استاندار تهران گفت: مخازن سوخت در سه نقطه از تهران هدف حمله قرار گرفتند و او این را برنامه‌ای طراحی‌شده برای ایجاد نارضایتی و ناامنی دانست.

به گفته او، تهران جز ذخیره جایگاه‌ها، که از ۳۸۶ جایگاه نام برد، ذخیره‌ای نداشت، با این حال به گفته معتمدیان هیچ جایگاهی تعطیل نشد، جز چند ساعت نخست که از مردم خواسته شد کمتر تردد کنند.

او گفت: با رایگان‌شدن اتوبوس و مترو با همکاری شهرداری تهران، مصرف سوخت بیش از یک‌سوم کاهش یافت.

معتمدیان از تماس با سردار وحیدی خبر داد و گفت: ده‌ها تانکر در اختیار استان تهران قرار گرفت و نیروهای مسلح در تأمین راننده هم کمک کردند.

او مدعی شد: صف خودروها در پمپ‌بنزین‌ها از شرایط عادی هم کمتر بود.

قرارگاه به‌جای استانداری

به گفته استاندار تهران، در همان روزهای نخست جنگ ساختار اداری استانداری کنار گذاشته شد و معاونان اقتصادی، عمرانی و امنیتی هر یک به‌عنوان یک «قرارگاه» در مکان‌های مختلف و با رعایت اصول حفاظتی کار کردند.

او این را تجربه‌ای بسیار موفق خواند و گفت: در جنگ باید «آرایش جنگی» داشت.

معتمدیان گفت: با این ساختار در تهران هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نبود و قیمت‌ها نیز ثابت ماند.

او گفت: ۱۲ هزار نانوایی استان به انبار غیرمتمرکز آرد تبدیل شد و در دوران جنگ آرد بیش از ۴۵ روز یک بار توزیع شد، در حالی که پیش‌تر هر ۱۰ روز توزیع می‌شد.

معتمدیان گفت: نانوایی‌های متخلف همان روز نخست با قطع سهمیه روبه‌رو شدند و برای نانوایی‌ها سوخت دوم و سوم هم در نظر گرفته شد.

استاندار تهران همچنین گفت: برای کاهش تردد مردم، توزیع کالا به‌جای فروشگاه‌های بزرگ به شبکه‌ای «مویرگی» از بیش از ۳۰۰ هزار واحد خرده‌فروشی منتقل شد.

به گفته او، این روش به امنیت محلات هم کمک کرد.

او از بندر خشکی و منطقه آزاد تهران، که سال گذشته راه‌اندازی شده، به‌عنوان زیرساختی برای ترخیص کالاهای اساسی یاد کرد و گفت: مسئولان باید برای بدبینانه‌ترین شرایط آمادگی ۱۰۰ درصدی داشته باشند.

امنیت و حضور مردم

معتمدیان گفت: امنیت پایدار از مهم‌ترین موضوعاتی است که کمتر به آن توجه می‌شود.

او گروهک‌ها، اپوزیسیون و سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم را متهم کرد که برای ایجاد ناامنی برنامه‌ریزی و هزینه کرده و سلاح وارد کشور کرده‌اند.

او در این باره به سخنان ترامپ، رئیس جمهور دولت تروریستی آمریکا اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری آمریکا به ارسال سلاح از طریق یکی از کشورهای همسایه در غرب ایران اشاره کرده است.

به گفته او، در زمانی که تهران زیر بمباران بود، بیش از ۳۰۰ ایست بازرسی با مشارکت بسیج و فراجا ایجاد شد.

استاندار تهران حضور مردم در میدان‌ها از اول اسفند، آغاز جنگ ۴۰ روزه، را «نقش بی‌بدیل» مردم و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، امام راحل و رهبری شهید دانست.

او گفت: ایران در معرض ظالمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ بشریت است.

استاندار تهران نقش دولت در دوران جنگ را بی‌بدیل خواند و گفت: اعضای دولت، از جمله رئیس‌جمهور، در تأمین کالا، مدیریت کشور و خدمات‌رسانی شبانه‌روز تلاش کردند.

او تصمیم دولت در دی‌ماه سال گذشته را شجاعانه توصیف کرد و گفت: اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد، کشور قطعاً با کمبود کالای اساسی مواجه می‌شد.

به گفته او، با برداشته‌شدن یک رانت، شرایط واردات برای همه بازرگانان فراهم شد و آرامش و فراوانی امروز کالاهای اساسی نتیجه همین تصمیم است.

معتمدیان گفت: شاید خدمات‌رسانی در تهران در مرکز کشور دیده نشود، چون مقامات تصمیم گیر در پایتخت سختی شرایط را حس نکردند و زندگی روال عادی داشت.

او ادامه داد: استان‌های مرکزی بیشتر درگیر جنگ بودند و تهران، که ۴۵ درصد حملات دشمن را تجربه کرد، دیده نشد؛ اما این را باید فال نیک دانست.

استاندار تهران از مجاهدت‌های خاموش کارکنان دولت و مدیران، از جمله معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران، قدردانی کرد.

او گفت: استانداری، فرمانداری و بخشداری دستگاه اجرایی به معنای دقیق نیستند و نقششان راهبری، هماهنگی و نظارت است.

سنجش رضایت مردم و فوریت‌های اداری

به گفته معتمدیان، در این دوره سنجش رضایت مردم از دستگاه‌ها انجام شده و او معیار دستگاه و مدیر برتر را رضایت مردم دانست.

او از سامانه «فواد» (فوریت‌های اداری) یاد کرد که اکنون در سراسر کشور و از جمله تهران راه‌اندازی شده است و گفت: مردم می‌توانند از طریق این سامانه نارضایتی خود از ارائه خدمات را گزارش کنند.

او گفت: نتیجه کار این سامانه در برخی موارد تشویق کارکنان و مدیران و در برخی موارد برخورد بوده است.

معتمدیان به آماری اشاره کرد که سازمان اداری و استخدامی، ارائه کرده و گفت: در سراسر کشور حتی عزل و برکناری هم داشته‌ایم.

او خودش عددی ارائه نکرد و از رفیع‌زاده خواست، اگر صلاح می‌داند آمار را بگوید.

استاندار تهران گفت: این روند نشان می‌دهد دولت چهاردهم برای نظر مردم جایگاه ویژه قائل است.

معتمدیان فشار دشمن بر اوضاع اقتصادی را عامل فشارهای سنگین اقتصادی بر مردم دانست و گفت: همه مسئولان باید در کنار مردم باشند و خدمات را بی‌منت، سریع و روان ارائه دهند.